Seniori pierāda – erudīcijai nav vecuma

“Prāta spēles” klātienē ir aizraujošs un intelektuāli izaicinošs pasākums. Ar tām aizrāvušies daudzi cilvēki Latvijā un arī Alūksnes novadā. Šosestdien “Prāta cīņas” notiks Ilzenes pagastā, bet pagājušajā nedēļā aizraujoša spēle notika Jaunlaicenē.
Šajās spēlēs piedalās komandas, kas vēlas pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas visdažādākajās tēmās, sākot no vēstures un zinātnes līdz mūzikai un popkultūrai, kā arī saturīgi atpūsties. “Interese bija tik liela, ka diemžēl dažām komandām dalību bijām spiesti atteikt vietas trūkuma dēļ,” saka Jaunlaicenes spēļu organizatore, senioru kopas “Pūrs” vadītāja Māra Svārupe, kura arī pati ir aizrautīga erudīcijas spēļu dalībniece.
Izdevās lieliski
“Pirmie kucēni slīcināmi, bet šoreiz pat nebija, ko slīcināt, – pirmās “Prāta spēles” Jaunlaicenē izdevās lieliski,” saka M. Svārupe. Ideja par to organizēšanu viņai radās, lai kopā “saturētu” novada seniorus, dažādotu viņu atpūtas iespējas un lai atpūta neaprobežotos tikai ar sēdēšanu pie klātiem galdiem. “Uzrunāju savas domu biedrenes, kuras manu ideju atbalstīja. Sanācām kopā un sadalījām darbus – daļa domāja par to, ko “liksim priekšā” prātam, bet citas par to, ko “liksim priekšā vēderam”,” ar humoru saka pasākuma organizatore.
Senioru atsaucība bija necerēti liela. Kultūrtelpas “Lazdiņas” zālē pulcējās 11 komandas, kur katrā no tām bija pieci cilvēki. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas tēmas un jautājumi, kas veicina ne tikai zināšanu apmaiņu, bet arī draudzīgu sacensību. Tiekoties klātienē, spēlētājiem ir iespēja pilnībā izjust komandas garu un dalībnieku pieredzi, padarot to par lielisku veidu, kā pavadīt dienu, izklaidējoties un apgūstot ko jaunu.
Pēc oficiāla avota
“Turpmāk, organizējot šādas spēles klātienē, jādomā, kā mainīt to formātu, kā jautājumus sagatavot precīzāk, konkrētāk, lai nerastos pārpratumi. Ņemot vērā, ka senioriem ar redzi nav vairs tik labi, uz planšetēm tekstu nevaram izvietot, ar dikciju un sadzirdēšanu arī – kā kuram. Tādēļ jautājumus rakstījām uz lapām, kuras ievietojām aploksnēs un izdalījām. Paredzētas desmit tēmas, katrā no tām pa septiņiem jautājumiem, un dotas piecas minūtes laika atbildei. Jautājumus un atbildes gatavojām, pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā pieejamo informāciju, kas ir oficiāls avots,” stāsta M. Svārupe. Diskusija starp spēlētājiem izvērtusies, piemēram, par tādu it kā ikdienišķu jautājumu kā alfabēts. “Alfabētā ir 24 līdzskaņi, taču tikai erudītākie zināja, ka to ir 26, ieskaitot “dz” un “dž”,” saka organizatore.
Ar “spīdošām” acīm
Dalība šajās spēlēs sniedz iespēju uzlabot savas erudīcijas prasmes, izbaudīt dinamisku sacensību garu un satikt līdzīgi domājošus cilvēkus. “Prāta spēļu fenomenu es skaidroju ar ļoti jauko gaisotni, kas tajās valda, cilvēku labestību. Tas ir process, kurā cilvēki ir ieinteresēti un uzdevumus risina “spīdošām” acīm. Tā ir iespēja vienmēr ko jaunu uzzināt, man patīk “kustināt smadzenes”, trenēt atmiņu,” atzīst M. Svārupe.
Uzvarētāju komandas šoreiz bija attiecīgi Veclaicenes komanda “Tā, ka nu”, otrajā vietā Zeltiņu “Vajag tik rakt” un trešie – malienieši “Čabiņš”. Balvas erudītākie saņēma no Alūksnes putnu fermas, SIA “Cewood” un Alūksnes novada Kultūras centra, bet katram komandas biedram tika arī spēļu piemiņas balva no Jaunlaicenes senioru kopas “Pūrs”. Tā kā uzvarētājkomanda šajās spēlēs bija veclaicenieši, dalībnieki vienojās nākamajās “Prāta spēlēs” tikties martā Veclaicenē.
