“Saulstariņi” iepazīst Lubānu

Vēl pēdējās saulainās un siltās dienas izmantojot, Alūksnes novada personu ar invaliditāti atbalsta biedrība “Saulstariņi” tūlīt pat aiz debesīs lidojoša dzērvju kāša devās ekskursijā uz Latvijas dienvidu pilsētu Lubānu.
Braucām ar “busiņu”, pa logiem varējām vērot skaistos dabas skatus ar dzeltenīgām lapām kokos un tik ļoti zilajām debesīm. Jā, un upe Aiviekste bija tik plata un skaista!
Biedrības vadītāja Māra Podkalne bija jau iepriekš izplānojusi un sarunājusi tās vietas, kas mums būtu jāapskata, tāpēc tur visur sirsnīgi sagaidīja vietējie darbinieki. Paldies Māras kundzei!
Vispirms tūrisma informācijas centrā apskatījām izstādi. Tur fotogrāfijās redzējām, kā, pateicoties arhitektes Benitas Bērziņas projektiem, trīs vecas, necilas mājas tiek pārveidotas līdz nepazīšanai. Tik skaistas tās izskatījās – gan no ārienes, gan iekšpuses. Fantastiski!
Apciemojām arī luterāņu baznīcu. Ļoti patika baznīcas ārējo un iekšējo sienu apdare. Šeit mums bija arī iespēja iemēģināt roku ērģeļu spēlē. Skaisti!
Pārsteidzoši bija uzzināt, ka senos laikos barona lielskungam ar ģimeni šajā baznīcā bija iekārtota atsevišķa telpa, kur pielūgt Dievu.
Netālu no Lubānas, Indrānu pagastā lauku sētas apkārtnē apskatījām, kā saimnieko Vilnis Strautiņš. Viņš ir izveidojis iespaidīgu akmeņu parku (ap 5000 akmeņu). Vienā no saimniecības ēkām iekārtota telpa, pilna ar krūzītēm no visas plašās pasaules. Te esot ap 3000 krūzīšu. Interesanti bija redzēt stendus ar akmeņu dāvinājumiem no visām valstīm. Un kur tad vēl tik ļoti daudz dažādu dabas veidojumu! Te nu bija, ko redzēt.
Pēc tam sekoja brauciens uz Indrānu pagasta “Dārziņiem” – dzejnieces Broņislavas Martuževas pēdējo dzīvesvietu. Jā, Broņislava Martuževa bija un ir laikmeta leģenda – nacionālpatriote, dzejniece un dziesminiece. 1951. gadā kopā ar ģimeni apcietināta, notiesāta un izsūtīta uz Sibīriju, bet līdz tam piecus gadus slēpusies no čekistiem bunkurā zem mājas grīdas. “Dārziņu” mājas pagalmā ir uzcelta Martuževas dzejas klēts. Te var tikties ar dzejnieci audio un video ierakstos. Ļoti patika, kā tas noformēts, – izgatavoti divi skaisti bišu stropi un tur rāmīšos medus kanniņu vietā ievietoti Broņislavas dzejoļi kopā ar uzzīmētām bitēm. Fantastiski skaisti izdomāts un izveidots.
Dzejas klēts pagalmā bija redzams imitēts bunkurs, kurā Broņislava pavadīja piecus gadus. Bunkura iekšpusē uz visām sienām uzrakstīti viņas dzejoļi. Tas, cienījamie lasītāji, būtu jāredz jums pašiem.
Pēc bagātīgām pusdienām vietējā pilsētas ēdnīcā apmeklējām suņu audzētavu ar četru šķirņu suņiem, kuri mūs dažnedažādi izklaidēja. Tas mums visiem ļoti patika.
Ekskursijas noslēgumā paviesojāmies “Rozās” pie Jāņa Solzemnieka, kurš savās lauku mājās audzē un dod iespēju arī interesentiem apskatīt strausus, emu, tītarus, vistas, zosis un omulīgas cūciņas, kas peldēja dubļu vannās.
Saule jau gatavojās rietēt, un, lai cik labi bija ciemoties, bija vien jābrauc atpakaļ uz mājām. Paldies par skaisto dienu! Paldies par daudzajiem iegūtajiem pozitīvajiem iespaidiem.
Anna Jaunzeme, “Saulstariņu” dalībniece
Aicina jaunus dalībniekus
Ja jūsu bērnam vai tuviniekam ir invaliditāte vai garīga rakstura disfunkcijas, biedrības vadītāja Māra Podkalne aicina pievienoties organizācijai. Aicināts arī jebkurš seniors. “Ko mēs kopā darām? Braucam ekskursijās, apgūstam noderīgas prasmes dažādās darbnīcās, apmācībās un kursos, vecākiem un tuviniekiem organizējam lekcijas un seminārus par dažādām aktuālām tēmām. Mācīsimies būt kopā un jēgpilnās nodarbēs gūt prieku un pozitīvas emocijas. Gaidīsim gan bērnus un jauniešus, gan arī pieaugušos, seniorus,” aicina M. Podkalne, piebilstot, ka šajā biedrībā dalībnieki netiek likti nekādos atbilstības rāmjos, tādēļ par dalību var interesēties jebkurš. Vairāk var uzzināt, zvanot Mārai: 26365264.
Sandra Apine
Komentāri