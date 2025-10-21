Abonē! E-avīze
Otrdiena, 21. oktobris
Urzula, Severīns
+3° C, vējš 3.51 m/s, D-DA vēja virziens
Satrauc elektrības pārrāvums – vainīgs bebrs

15:12 21.10.2025

Laura Felša

Foto: freepik.com

Šorīt , 21. oktobrī, pulksten 4.36 tika fiksēts tehnoloģisks traucējums pārvades tīklā, radot elektroapgādes traucējumus Alūksnē, Apē un Alūksnes novadā. Latvijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) elektroapgādi operatīvi atjaunoja pulksten 6.01. “Bojājumu tīklā izraisīja gaisvadu augstsprieguma līnijai uzgāzies bebra nograuzts koks. AST speciālisti līniju no koka atbrīvoja. Elektroapgādi var ietekmēt arī laikapstākļi, tehnoloģiski traucējumi, kuru novēršana ir pārvades sistēmas operatora ikdienas darbs,” atklāj AS “Augstsprieguma tīkls” Komunikācijas daļas vadītāja Līva Jēgere.

Par elektroenerģijas pārrāvumu neizpratnē bija iedzīvotāji, jo iepriekš netika ziņots, ka būs kādi traucējumi. To var saprast, jo mājsaimniecībās bez elektrības pārtrauc darboties ierīces, tas ir informācijas un komunikācijas zaudējums, kā arī šāda avārijas situācija rada zaudējumus uzņēmumiem. Svarīgas ir arī cilvēku emocijas, jo neziņa un ilgs elektrības pārrāvums rada stresu, ko pauda iedzīvotāji, kuri sazinājās ar laikraksta redakciju un lūdza noskaidrot, kas īsti notika agrajā rīta stundā.

Redakcija par notikušo jautāja “Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma “Alūksnes energoceltnieks”” valdes priekšsēdētājam Andrim Račikam. “No rīta konstatēju, ka dzīvoklī nav elektrības, paskatījos pa logu un redzēju, ka visa pilsēta ir tumsā. Tas ir būtiski, jo tad ir traucētas visas signalizācijas, datori, serveri, interneta padeve – tā ir virkne problēmu. Vienīgi tur, kur ir ģeneratori, piemēram, degvielas uzpildes stacijā vai slimnīcā – tur bija gaisma,” viņš norāda. “Kad konstatēju situāciju, uzreiz zvanīju avārijas dienestam, tomēr neviens man nepaskaidroja, kas bija par iemeslu elektroenerģijas pārrāvumam,” viņš komentē radušos situāciju. “Centos noskaidrot, vai mūsu uzņēmuma darbiniekiem nepieciešams doties palīgā, bet man atbildēja, ka pašlaik skaidro notikušā iemeslu. Vairāk neko šobrīd nevaru komentēt. Es domāju, ja pārrāvums bija tik plaša mēroga, ļoti iespējams, tas varētu būt saistīts ar 110 volti elektroenerģijas pārvaldes līnijas bojājumu – tā ir līnija, kas savieno lielos centrus. Bet tas ir tikai mans šī brīža pieņēmums,” saka A. Račiks.

Tomēr elektroenerģijas traucējumi agrajā rīta stundā radās pavisam vienkārša iemelsa dēļ -augstsprieguma līnijai uzgāzies bebra nograuzts koks.

