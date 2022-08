Satiksmi Tālavas ielā regulē luksofors

Redakcijā vērsās kāda alūksniete, kura savu vārdu laikraksta slejās lūdza neminēt. Viņa ar avīzes starpniecību vēlas noskaidrot, pēc kādiem principiem satiksmi regulē ielās tajās vietās, kur notiek remontdarbi un, konkrēti, šoreiz par Tālavas ielu. “Jau kārtējo reizi pagājušajā nedēļā stāvējām garā rindā, braucot no Alūksnes uz Gulbenes pusi. Tajā pašā momentā no Gulbenes puses kārtējo reizi mašīnas palaiž Alūksnē biežāk nekā no pilsētas laukā. Īpaši tas ir novērojams vakaros no pulksten 17 līdz 19, brīdī, kad daudzi cilvēki beidz darbu un cenšas nokļūt mājās. Viendien stāvējām rindā veselas 15 minūtes, bet tajā pašā laikā Alūksnē ielaida divas rindas ar mašīnām, starpība bija septiņas minūtes,” raksta mūsu laikraksta lasītāja.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Tetere – Teterovska skaidro, ka Tālavas ielā pašlaik būvdarbus veic trīs būvuzņēmēji, kuri realizē trīs atsevišķi kārtās sadalītus būvprojektus, tādēļ būvdarbu zona ir ļoti plaša un rada zināmas neērtības kā pilsētas iedzīvotājiem, tā viesiem.

“Pirmajā kārtā, kas sākas pie elevatora ēkas un turpinās līdz Tālavas ielas 13B īpašumam, darbus veic SIA “Rubate”, kura satiksmes regulācijai uzstādījusi luksoforus, lai varētu veikt caurtekas nomaiņu un otrā ceļa joslā virzīt satiksmi. Pirms pilsētas svētkiem luksofors tika noņemts.

Otrajā kārtā, kas sākas no Tālavas ielas 13B īpašuma līdz pilsētas robežai, šobrīd iepretim maizes kombinātam ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošanas darbus veic SIA “Sanart”, kas pašreiz būvē pašteces kanalizāciju, bet no pilsētas robežas “Tālavas ielas pārbūve (2. kārta)” strādā SIA “Asfaltbūve”, kas veic ierakumu ceļa pamatnē. Tā kā abu uzņēmēju būvdarbu zonas atrodas līdzās, satiksmi regulē ar luksoforiem, kam uzstādīts intervāls 30 sekundes – zaļais signāls, 5 minūtes – sarkanais signāls. Uzņēmēji komentē, ka īsāku šo ciklu nedrīkst likt, jo posms starp tiem ir garš – aptuveni 330 metri – līkumots, notiek intensīva būvtehnikas manevrēšana un segums nav līdzens. Šī iemesla dēļ arī nepastāv iespēja mainīt uzstādījumu ciklu pēc darba laika vai brīvdienās – tas darbojas vienādi visas dienas,” komentējot uz ielas notiekošo, saka U. Tetere – Teterovska.

Viņa arī norāda, ka darba dienas beigās satiksme patiesi ir ak­tīvāka, bet to regulē luksofori. “Tehnika atšķirībā no sa­tiksmes regulatoriem ne­redz, kura automašīnu rinda ga­rāka, un signālus maina ar vienādu laika atstarpi. Tā ga­rā rinda kļūst vēl garāka. Jāatzīmē, ka vairākkārt esam saņēmuši aizrādījumus par to, ka šķietami nedarbojas luksofors, tomēr, veicot klātienes pārbaudes, tiek fiksēti gadījumi, kad nepacietīgi šoferīši ignorē gaismas signālu, tādējādi pretējā pusē gaidītāji pie zaļā signāla nevar uzsākt kustību. Vēl vismaz 10 darba dienas, sākot no 8. augusta, šajā ceļa posmā luksofors un distance saglabāsies esošajos uzstādījumos, līdz tiks pabeigta kanalizācijas pamata trases izbūve,” norāda U. Tetere – Teterovska.