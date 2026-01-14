Satiksmes ierobežojumi rallija “Alūksne” laikā

23. un 24. janvārī Alūksnes novadā notiks 2026. gada Latvijas Rallija čempionāta 1. posms – rallijs “Alūksne 2026”, kas vienlaikus būs arī Igaunijas rallija čempionāta pirmais posms. Sacensību norises laikā Alūksnes pilsētā un pagastu teritorijā vairāki ceļi būs slēgti vispārējai transportlīdzekļu kustībai.
Alūksnē
23. janvārī no pulksten 17.00 līdz 19.30 būs slēgts Dārza iela posms no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai. Šajā ielas posmā plānots izvietot sporta automašīnas pirmsstarta zonā.
24. janvārī no pulksten 00.00 līdz 19.30 būs slēgts Latgales ielas posms no Dārza ielas līdz kafejnīcai “Zebra”. Šajā ielas posmā atradīsies sporta automašīnu finišs, pēc kura automašīnas šajā teritorijā atradīsies slēgtajā finiša zonā.
Pagastu teritorijā
23. janvārī no pulksten 16.50 līdz 22.00 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Ezīši-Gaigaļi-Šarapi 1-Greiliņi-Misiķi-Cerkazi-Nēķene-Tūja-Vārtiņi-Vecrunči-Silmači-Dores iela-Smilšu iela Annas un Alsviķu pagastos, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.
24. janvārī no pulksten 8.20 līdz 15.20 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Stiliņi-Renci-Maģumi-Virsaiši-Mazpūrāni-Raibkazi Veclaicenes pagastā.
24. janvārī no pulksten 8.50 līdz 15.40 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Robežnieki-Sprīvuļi-Mācītājmuiža-Noras-Garoži-Stiebriņi-Vecskrabulnieki-Medulāji-Pūpoli-Tiltakalni Veclaicenes un Ziemera pagastos.
24. janvārī no pulksten 9.40 līdz 16.30 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Mellīši-Priedes-Plūdoņi-Zīlītes-Bundzene-Silamalu krustojums-Meistara ezers Ziemera un Mārkalnes pagastos.
Ar informāciju par ātrumposmu laikiem un citām ar pasākuma norisi saistītām ziņām var iepazīties www.autorally.lv, kā arī “Rally Alūksne” sociālo mediju kontos.
