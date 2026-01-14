Abonē! E-avīze
Satiksmes ierobežojumi rallija “Alūksne” laikā

08:19 14.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

129

23. un 24. janvārī Alūksnes novadā notiks 2026. gada Latvijas Rallija čempionāta 1. posms – rallijs “Alūksne 2026”, kas vienlaikus būs arī Igaunijas rallija čempionāta pirmais posms. Sacensību norises laikā Alūksnes pilsētā un pagastu teritorijā vairāki ceļi būs slēgti vispārējai transportlīdzekļu kustībai.

Alūksnē

23. janvārī no pulksten 17.00 līdz 19.30 būs slēgts Dārza iela posms no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai. Šajā ielas posmā plānots izvietot sporta automašīnas pirmsstarta zonā.

24. janvārī no pulksten 00.00 līdz 19.30 būs slēgts Latgales ielas posms no Dārza ielas līdz kafejnīcai “Zebra”. Šajā ielas posmā atradīsies sporta automašīnu finišs, pēc kura automašīnas šajā teritorijā atradīsies slēgtajā finiša zonā.

Pagastu teritorijā

23. janvārī no pulksten 16.50 līdz 22.00 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Ezīši-Gaigaļi-Šarapi 1-Greiliņi-Misiķi-Cerkazi-Nēķene-Tūja-Vārtiņi-Vecrunči-Silmači-Dores iela-Smilšu iela Annas un Alsviķu pagastos, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.

24. janvārī no pulksten 8.20 līdz 15.20 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Stiliņi-Renci-Maģumi-Virsaiši-Mazpūrāni-Raibkazi Veclaicenes pagastā.

24. janvārī no pulksten 8.50 līdz 15.40 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Robežnieki-Sprīvuļi-Mācītājmuiža-Noras-Garoži-Stiebriņi-Vecskrabulnieki-Medulāji-Pūpoli-Tiltakalni Veclaicenes un Ziemera pagastos.

24. janvārī no pulksten 9.40 līdz 16.30 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Mellīši-Priedes-Plūdoņi-Zīlītes-Bundzene-Silamalu krustojums-Meistara ezers Ziemera un Mārkalnes pagastos.

Ar informāciju par ātrumposmu laikiem un citām ar pasākuma norisi saistītām ziņām var iepazīties www.autorally.lv, kā arī “Rally Alūksne” sociālo mediju kontos.

Jaunākie komentāri

Ēriks komentē:

Slavētie un peltie lietotie apģērbi – kādēļ esam tos iecienījuši?

Hmm... otra puse no zero waste kustības ir vienkārši neizvēlēties fast fashion preces (vai vismaz ar augstaku frekvenci piemeklēt alternatīvas). Piemēram pats var uztaisīt savu custom kreklu ar[...]

00:10 09.01.2026

Edgars komentē:

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus

Alnis Diksons!!! Tas esot sevišķi bīstams!!! Ko tagad??? Medību sezona uz alņiem cauri!!! Būs jāmidzina un jāpārvieto kā Latvijas vizināmie brūnaļas vai jāsarunā kāds, kas trases teritorijā esošos[...]

21:29 08.01.2026

Ilgonis komentē:

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem

Ja Mazitāns, tātad atkal ir Irānas organizētā grupa Mendis. Līdz ar ko, nebūs kiosks. Irāniešiem Mendis nekad nebūs teikšana Alūksnē. Laimīgu taciņu kiosk! Esi lieks.

16:59 08.01.2026