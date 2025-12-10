Abonē! E-avīze
Trešdiena, 10. decembris
Guna, Judīte
weather-icon
+6° C, vējš 0.89 m/s, D-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā

12:41 10.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

164

Lai novērstu pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes teritorijā autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem:

  • Buliņi – Plieņi
  • Ludviķi – Spidzenieki – Simtnieki

Minētie ierobežojumi neattiecas uz:

  • operatīvajiem transportlīdzekļiem;
  • transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļiem.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības? (1)

08:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Galvenā Ziemassvētku egle iedegta

21:52 06.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mūzikas vēstnese

08:00 05.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sākas aktīva gatavošanās rallijam “Alūksne”

08:00 04.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
11
Decembris
Sākums: 15:00

Senioru tikšanās pirms Ziemassvētkiem
Ceturtdiena
11
Decembris
Sākums: 20:00

Reģionālās basketbola līgas spēle
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 18:00

Radoša un sirsnīga meistarklase
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 19:00

Kaspara Markševica koncerts “Tava karaļvalsts”
Sestdiena
13
Decembris
Visu dienu

“XV Ziemassvētku atklātais Alūksnes novada kauss džudo cīņā”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025