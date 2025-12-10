Satiksmes ierobežojumi Alsviķu pagastā

Lai novērstu pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes teritorijā autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem:
- Buliņi – Plieņi
- Ludviķi – Spidzenieki – Simtnieki
Minētie ierobežojumi neattiecas uz:
- operatīvajiem transportlīdzekļiem;
- transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”;
- sadzīves atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļiem.
Komentāri