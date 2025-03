Sarakstu iesniedz “Latvijas attīstībai”

Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanām iesniegts otrs saraksts. Pirmdien sarakstu iesniedza “Latvijas attīstībai”. Saraksta līderis Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs, otrais sarakstā – deputāts, “Alūksnes energoceltnieks” projektēšanas grupas vadītājs Modris Račiks, bet trešais – AS “Sadales tīkls” uzskaites dispečers Uldis Gorbāns. Jānis Sadovņikovs 1. 1961 Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Modris Račiks 2. 1974 Alūksnes energoceltnieks Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma, Projektēšanas grupas vadītājs Uldis Gorbāns 3. 1987 AS Sadales tīkls, Uzskaites dispečers Ilgvars Briedis 4. 1996 Zemessardzes štābs, Zemessargs Svetlana Soldatova 5. 1987 Alūksnes novada sociālo lietu pārvalde, Jurists Gints Teterovskis 6. 1975 Alūksnes novada pašvaldība, Policijas vecākais inspektors Artis Sviklis 7. 1985 SIA Rūpe, Valdes loceklis Laura Sideja 8. 1989 SIA Linden, Darbiniece Natālija Dubasova 9. 1970 Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs, Medicīnas māsa Nauris Stradiņš 10. 1989 AS Sadales tīkls, Elektrotehniķis Ričards Augstkalns 11. 1993 Alūksnes Sporta skola, Džudo treneris Zigmunds Ļuļis 12. 1969 SIA Ozoli AZ, Strādnieks