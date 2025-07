Saņem balvu “Sievietei līderei 2025”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

KĀDU VAKARU Ziemeru muižas saimnieci Ditu Balčus saņemtais tefonzvans pārsteidzis – viņa izvirzīta balvai “Sievietei līderei 2025”, ko piešķir Sieviešu sadarbības tīkls. Balvas būtība ir izcelt un parādīt sieviešu ieguldījumu sabiedrības labā, it īpaši to darbu, kas ir neapmaksāts, bet bez kura Latvija nebūtu iedomājama. Ditai Balčus tā pasniegta par ieguldījumu Ziemeru muižas atdzīvināšanā, muižas teātra dibināšanā un sieviešu radošuma veicināšanā. No aktīvas dzīves Rīgā līdz klusai kultūras revolūcijai Alūksnes pierobežā – Ditas Balčus ceļš ir iedvesma tam, kā sapņus pārvērst īstenībā. Attēlā – Dita Balčus ar atzinību simbolizējošo īpašo vainagu. Viņa atzīst, ka ir pagodināta par šādu novērtējumu, un apliecina – sievietes var visu, vajag tikai sev ticēt.Balvai “Sievietei līderei 2025” Ditu Balčus izvirzīja Rēzeknes novada biedrības “Zaļais Meridiāns” vadītāja Marija Dubicka. Viņa pagājušajā gadā muižā apmeklēja izrādi “Katrīna I. Vidzemniece ar ķeizarienes kroni”, un tas M. Dubicku aizkustināja. “Kā viņa pati man teica – tas esot bijis emocionāls pārdzīvojums un nebijis piedzīvojums. Sieviešu līderība daiļā dzimuma pārstāvēm palīdz atbrīvoties, pabūt citā realitātē – visas sievietes ir skaistas, viņām ir iespēja būt princesēm, karalienēm, mīlētām, apbrīnotām,” saka Ziemeru muižas saimniece. Sarunas laikā atklājas D. Balčus enerģiskā un romantiskā sapņotājas daba.