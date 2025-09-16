Samazinās izglītojamo skaits

11. septembra Alūksnes novada pašvaldības sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē par sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Ivitu Gustu. Par balsoja – Mārtiņš Augstkalnietis, Intars Berkulis, Elīna Pētersone, Uva Grencione – Lapseniete, Arturs Dukulis un Artūrs Grinbergs. Nepiedalījās – Ivita Gusta.
35 brīvas vietas bērnudārzos
Informāciju par mācību gada sākumu sniedza Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča. Pēdējo astoņu gadu laikā kopumā par 17 % samazinājies izglītojamo skaits no 1,5 līdz 18 gadiem. “Tas skaidrojams ar dzimstības samazināšanos, tālmācības popularitāti (īpaši vidējās izglītības posmā) un aizbraukšanu no novada,” skaidroja G. Kupča.
Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādēs ir nodrošinātas grupas 584 bērniem. Piecās pirmsskolas izglītības iestādēs un trīs skolās ir 512 vietas bērniem bērnudārzos un 72 bērniem skolu pirmsskolas grupās. “Bērnu skaits mācību gada sākumā ir 541, tajā skaitā 56 bērni speciālās izglītības programmā – 477 bērni ir bērnudārzos un 64 bērni skolu pirmsskolas grupās. Tātad – ir 35 brīvas vietas bērnudārzos un astoņas vietas skolu pirmsskolas grupās,” informēja Izglītības pārvaldes vadītāja. 20 Alūksnes novadā deklarētie bērni apmeklē citu novadu bērnudārzus, savukārt 28 citos novados deklarētie bērni apmeklē Alūksnes novada pirmsskolas grupas.
Tālmācības popularitāte – nemainīga
Pamatskolas un vidusskolas izglītības programmu apgūst 1036 skolēni: speciālās izglītības programmā 146 skolēni, 75 Alūksnes novadā deklarētie skolēni mācās citos novados, savukārt citos novados deklarētie bērni, kuri iegūst izglītību Alūksnes novadā, ir 36. Speciālās izglītības iestādes citos novados apmeklē 24 mūsu novada skolēni.
Pirmajās deviņās klasēs tālmācības programmās mācās pieci skolēni 1. līdz 3. klasēs, trīs skolēni 4. līdz 6. klasēs un 18 skolēni 7. līdz 9. klasēs.
Vidējo izglītību apgūst 183 skolēni: Alūksnes novadā deklarēto skolēnu skaits, kuri mācās citu novadu izglītības iestādēs, ir 35 (visvairāk mācās Valmieras un Balvu izglītības iestādēs), Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā no citiem novadiem mācās 10 skolēni. Tālmācības programmu apgūst 52 skolēni: 17 10. klasēs, 19 11. klasēs un 16 12. klasēs. Tālmācības programmā pēdējo trīs gadu laikā nav novērojama liela svārstība.
Alūksnes Sporta skolā vēl turpinās bērnu uzņemšana, Alūksnes Mūzikas skolā uzņemti 147 audzēkņi un Alūksnes Mākslas skolā – 154 audzēkņi.
Kopumā Alūksnes novadā ir 326 pedagogi: pirmsskolas izglītības iestādēs strādā 77, skolās – 154, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – 95.
