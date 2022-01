Šalli Latvijai adīs arī Alūksnes novadā

No 25. līdz 31. janvārim Alūksnes novada rokdarbnieces aicinātas piedalīties koprades projektā – adīšanas stafetē “Šalle Latvijai”. Projekta mērķis ir rokadīšanas un mašīnadīšanas tehnikā viena gada garumā radīt unikālu adījumu – šalli, kas atspoguļotu visas Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo krāsu un rakstu izpratni.

Projekta koordinatore Alūksnes novadā ir Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece. Viņa atklāj, ka pērn, uzzinot par šo projektu, bijis skaidrs, ka jāpiesakās, jo tas vieno rokdarbnieces kopīgam mērķim – nodot adīšanas prasmes no paaudzes paaudzē, apzinoties un novērtējot katra ieguldījumu. “Projekts sākās pērn novembrī un ceļo virzienā no Rīgas caur Vidzemi, tālāk uz Latgali, Zemgali, Kurzemi un atgriezīsies Rīgā šī gada novembrī. Projekta unikalitāte ir tā, ka darbs būs nepārtrauktā adījumā, kas stafetes veidā tiek nodots no vienas adītājas nākamajai. Adījums iesākts un arī tiks pabeigts ar Lielvārdes jostas fragmentu. Tālākā adījuma stilistika atkarīga no katra individuālā adītāja redzējuma, no katra gada gājuma un paaudzes etnogrāfiskā vai mūsdienīgā skatupunkta,” atklāj I. Zvejniece.

Kopā ar adījumu ceļos arī Latvijā darināts ādas albums, kurā katrs adītājs varēs ierakstīt datumu, kad adījums pie viņa nonācis un novēlējumu Latvijai, lai uzmundrinātu nākamos adītājus. Tāpat tajā varēs ierakstīt, kāds raksts un krāsa tiks ieadīts kopējā šallē un kāda emocionālā, etnogrāfiskā vai cita nozīme ir izvēlētajam rakstam vai krāsai.

Alūksnes novadā šalle nonāca no Smiltenes. Kā stāsta I. Zvejniece, adīšana notiek Mālupes Saieta namā, kur savus rakstus ieada rokdarbu pulciņa “Annele” dalībnieces. Vēlmi piedalīties šajā unikālajā projektā izteikušas arī Liepnas, Veclaicenes, Ilzenes, Zeltiņu un Alūksnes adītājas, tādēļ šalle ceļos arī uz citiem novada pagastiem, bet tālāk – uz Balviem.

“Projekta autori vēlas redzēt gan prasmīgu roku izvēlētu krāsu un rakstu tehniku, gan mūsdienīgu adījumu, gan arī neveiklu un bērnišķīgu pirmo valdziņu tekstūru. Tam nav jābūt perfektam adījumam. Tādēļ iesaistīties var ikviens, kurš vēlas šallē ieadīt savu rindu vai rakstu un vēlēt mīlestību Latvijai,” saka I. Zvejniece.

Adīšana notiks, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, interesenti aicināti iepriekš pieteikties, zvanot Ivetai Zvejniecei pa tālruni 29129545.