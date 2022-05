Sākušies bedrīšu remontdarbi

Ik pavasaris Latvijā sākas ar nepatīkamu situāciju uz ielām un ceļiem, kad to segumā, mainoties laika apstākļiem, izveidojušās bedres. Novērots, ka arī Alūksnes novadā šogad tās ir īpaši dziļas, tādēļ laikraksts vērsās Alūksnes novada pašvaldībā un pie VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ar jautājumu par iespējamo bedrīšu remonta laiku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bedrīšu remonts Alūksnē jau ir sācies, bet tas noritēs pakāpeniski. “Vispirms uz ielām remontēs dziļākās bedrītes, pēc tam mazākās. Savukārt uz tām ielām, kur šovasar noritēs pārbūves darbi, piemēram, Tālavas un Gulbenes ielā, lai lieki netērētu pašvaldības līdzekļus, “aizlāpīs” tikai asākās bedres,” laikrakstam stāsta Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Par darbu veikšanu pašvaldības aģentūra “Spodra” slēgusi līgumu ar uzņēmumu “Valkas ceļi”.Arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Komunikācijas daļas vadītāja Sigita Paula laikrakstam stāsta, ka bedru masveida remonta darbi uz asfalta seguma autoceļiem jau ir sākušies. “Pašlaik iestājušies bedru labošanas tehnoloģijām atbilstoši laika apstākļi. Bedru remontdarbus “Latvijas autoceļu uzturētājs” veic prioritārā secībā atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasēm A, B, C, D, E. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem bedru remonts uz A uzturēšanas klases autoceļiem jāveic līdz 1. jūnijam, uz B uzturēšanas klases autoceļiem līdz 15. jūnijam, C un D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1. jūlijam, un E uzturēšanas klasei līdz 1. septembrim,” norāda S. Paula. Savukārt bedres, kas rodas no jauna, remontēs laika gaitā visa gada garumā.Remontdarbi vienlaicīgi notiks visos reģionos un tos veiks 99 remontbrigādes.Bedrīšu remonts ir ikgadējs steidzams darbs stipri nolietoto asfaltēto ceļu sakārtošanai pēc ziemas, tādējādi nodrošinot šo ceļu turpmāku lietošanu. Darbu pamattehnoloģija ir bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, kas ir universāla un īpaši piemērota ceļu segumiem ar augstu bojājumu pakāpi. Remontdarbu zonās noteikti īslaicīgi satiksmes ierobežojumi darbu laikā to norises vietā lokāli sašaurina brauktuvi un ierobežo braukšanas ātrumu. Arī pēc darbu beigām, līdz iestrādātais materiāls iegūst nepieciešamās īpašības drošai satiksmei, remontposmā var tikt saglabāts maksimālā ātruma ierobežojums 50 70 km/h uz periodu līdz trim diennaktīm, informē arī VAS “Latvijas valsts ceļi”.