Sākas Ziemassvētku labdarības laiks

Tuvojoties svētku laikam, sākušās daudzveidīgas labdarības akcijas. Alūksnes novadā jau par tradīciju kļuvusi biedrības “Jaunieši Alūksnes novadam” akcija “Svētku brīnums pār Alūksni”, kas sākusi pieteikumu pieņemšanu dāvanu saņēmējiem. Šogad bērnu sapņus piepildīt apņēmusies arī “GripTrip” komanda, savukārt seniori, kā ierasts, ar cerībām raugās “Eņģeļa pasta” virzienā, gaidot savas Ziemassvētku dāvanas.
“Svētku brīnums pār Alūksni” dāvanas Alūksnes novada cilvēkiem sarūpē jau kopš 2021. gada. “Arī šogad akcija norisinās ierastajā veidā – ikviens var pieteikties dāvanas saņemšanai, iesniedzot īsu aprakstu par savu situāciju un vēlmēm. Tos, kuri piesakās dāvanas saņemšanai, saucam par saņēmējiem, savukārt tos, kuri sarūpē dāvanas, – par dāvinātājiem. Dāvinātājs izvēlas kādu no pieteikumiem, sagatavo dāvanu, un mēs parūpējamies, lai tā nonāktu līdz saņēmējam. Šogad, ņemot vērā izmaiņas pašvaldības svētku saldumu paciņu izsniegšanā, īpaši aicinām pieteikt tos līdzcilvēkus, kurus šīs pārmaiņas skar visvairāk. Akcija ik gadu ienes novadā prieku un ticību labajam, jo katrs pieteikums vienmēr atrod savu dāvinātāju. Mēdz būt pieteikumi, kas īpaši satrauc – ar specifiskām, dārgākām vai grūtāk sagādājamām vēlmēm –, taču līdz šim viss vienmēr ir izdevies. Tad mēs, biedrības meitenes, sakām vienu: pasaule ir laba! Un tā patiešām ir, jo šī akcija vieno gan alūksniešus, gan citos novados dzīvojošos,” stāsta biedrības vadītāja Daniela Dobrovoļska –
Klempnere.
Visbiežāk dāvinātāji ir ģimenes no Alūksnes novada vai cilvēki, kas dzimuši Alūksnē, bet šobrīd dzīvo citviet. “Nereti veltes sarūpē uzņēmēji vai darba kolektīvi. Ar gadiem dāvinātāji atgriežas – viņi jau gaida pieteikumus, jautā, kad sāksim un kad varēs pieteikties dāvanu sagādāšanai. No organizatoriskā viedokļa akcija prasa daudz resursu, tomēr gandarījums par paveikto ir neaprakstāms – mums izdodas radīt īstu svētku brīnumu pār Alūksni! Un, sakot “mums”, es nedomāju tikai biedrību. Kamēr mēs esam kodols, lielāko darbu paveic dāvinātāji, ko mīļi saucam par Ziemassvētku rūķiem. Liels paldies arī tiem, kuri piesakās – gan pieņemot brīnumu savā ģimenē, gan piesakot līdzcilvēkus, kuriem tas nepieciešams,” uzsver organizatore. Pieteikšanās dāvanu saņemšanai turpinās līdz 10. decembrim, savukārt pēc tam varēs pieteikties dāvanu sagādātāji.
Piepildīs bērnu sapņus
Ziemassvētku brīnumu kādai ģimenei ar bērniem šogad apņēmušies dāvāt auto kluba un pasākumu “GripTrip” organizatori. “Visa gada garumā rīkojam dažādus pasākumus – mūsu galvenie notikumi saistīti ar auto kustības kultūru: driftu, burnout un citām aizraujošām aktivitātēm. Taču Ziemassvētkos vēlamies darīt ko vairāk – dāvāt prieku tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Katru gadu iesaistāmies labdarībā, bet šogad esam nolēmuši piepildīt bērnu sapņus, kuru vecākiem nav iespējas sarūpēt dāvanas svētkos. Mūsu mērķis ir iepriecināt bērnus no Gulbenes un Alūksnes novada, uzdāvinot viņiem Ziemassvētku dāvanas un neaizmirstamu dienu kopā ar mums – pilnu ar jautrību un sirsnību!” stāsta “GripTrip” pārstāve Amanda Timoško. Viņa aicina ģimenes, kurām šis būtu nozīmīgi, sazināties ar organizatoriem līdz 10. decembrim, lai kopīgi radītu īstu svētku brīnumu. Bērni saņems dāvanas, ko īpaši viņiem sarūpēs “GripTrip” komanda. Savukārt pati Ziemassvētku brīnuma diena notiks sadarbībā ar “TurboGabis”.
“Eņģeļa pasts” aicina iepriecināt seniorus
Svētku gaidīšanas laiks sācies arī novada sociālās aprūpes centros dzīvojošajiem, kuri ar lielu cerību raugās “Eņģeļa pasta” virzienā, gaidot savas Ziemassvētku dāvanas. Ziemassvētku vecīša darbnīca jau ir atvērta, un dāvanu sarūpētājus visā Latvijā gaida vairāk nekā 5500 cilvēku, tostarp arī Alūksnes novada sociālās aprūpes centru iemītnieki – “Alūksne” un “Pīlādži”. “Ļoti sirsnīgi novērtē sadarbību ar “Eņģeļa pasta” komandu. Pagājušajā gadā dāvanas saņēma visi centra iemītnieki – 66 cilvēki. Par dāvanām priecājas ikviens, jo tās sasilda sirdis. Senioriem visvairāk vajag uzmanību no līdzcilvēkiem, kuri viņus atceras. Īpaši mīļi ir apsveikuma vārdi un kartītes dažādos svētkos un jo īpaši dzimšanas dienās, kuras arī iespējams pieteikt caur “Eņģeļa pastu”. Līdzcilvēkiem ir iespēja seniorus iepriecināt ne tikai Ziemassvētkos – to var darīt visa gada garumā. Arī neliels gardums ir uzmanības un cieņas apliecinājums, kas iededz senioru acīs prieka dzirksteli un atjauno ticību brīnumam!” uzsver sociālās aprūpes centra “Alūksne” sociālā darbiniece Ilona Džigure. Dāvanu sagādātāji aicināti pieteikties mājaslapā engelapasts.lv.
