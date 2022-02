Sākas Pekinas olimpiskās spēles

Marita Vilciņa Pekinā. Foto: no personīgā albuma

No šodienas līdz 20. februārim Ķīnas galvaspilsētā Pekinā norisināsies XXIV ziemas olimpiskās spēles, kur Latviju pārstāvēs 57 sportisti 11 sporta veidos. Lai arī alūksniešu starp olimpisko spēļu dalībniekiem nav, uz Pekinu devusies novadniece Marita Vilciņa – Latvijas delegācijas preses atašeja.

Atklāšanas ceremonija Pekinas nacionālajā stadionā sāksies plkst.14. pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot Latvijas Televīzijas 1. (LTV1) un 7.kanālam (LTV7).

“Pekinā esmu kopš 27. janvāra, lidoju kopā ar pirmo Latvijas sportistu grupu. Dzīvoju kalnu ciematiņā, kur notiek biatlons, slēpošana un ziemeļu divcīņa. Te ir vislielākais sals, naktī termometra stabiņš noslīd līdz pat mīnus 20 grādiem. Pirmajā naktī istabiņā bija plus 14 grādi, palūdzām papildu sildītājus un nu ir plus 18 grādi. Apstākļi askētiskāki.

Saistībā ar vīrusu, ierobežojumi ir stingri. Ielidojot Ķīnā, pilnīgi visi nodevām testu gan no kakla, gan deguna un turpinām testēties katru rītu. Ja ir kāds pozitīvs gadījums, ziņo komandai. Katru dienu aplikācijā jāziņo par savu veselības stāvokli, piemēram, kāda ir temperatūra, vai nav iesnu, sāp kakls vai galva. Visur jābūt maskās. Maskas var noņemt tikai tad, kad ēd, sportisti, trenējoties ārā, un, ja istabiņā esi viens. Visur milzīgos apjomos notiek dezinfekcija. Tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās un, ieejot kādā no telpām, sekundes laikā izmēra temperatūru, atpazīst akreditāciju, nav vairs pat jāpietuvina kartīte, cilvēku ātri atpazīst. Kārtība ir strikta. Dezinficē durvju rokturus, automašīnas, pilnīgi visu. No lidostas līdz ciematiņam bija jābrauc 200 kilometri, pusceļā piestāšanas vietā dezinficēja pat asfaltu, kur mēs staigājām. Sportisti daudz piedalās starptautiskās sacensībās, nometnēs, tādēļ diezgan ātri spēj pielāgoties, pieņemt apstākļus un izveidot savu ierasto rutīnu.

Olimpiskās spēles Latvijas tautai jāskatās, jo tās vieno cilvēkus. Epidēmijas dēļ ik dienu saņemam ziņas, cik cilvēku saslimuši, kā izplatās vīruss, kas nav visai pozitīvi. Vasaras spēles Tokijā deva uzmundrinājumu, vienoja tautu, deva pozitīvas emocijas. Kādēļ gan to vēlreiz neizbaudīt ziemā? Vai būs medaļas, ļoti grūti prognozēt. Mana iekšējā sajūta – būs. Vīrusa dēļ viss var pēkšņi mainīties. Ja konstatē vīrusu vai esi kontaktpersona, daudz var mainīt vienā mirklī. Galvenais ir starts, kam esi gatavojies četrus gadus, un sāpīgākais – tikt noņemtam no starta vīrusa dēļ.

Šīs man ir desmitās olimpiskās spēles un vienmēr esmu komandā preses atašejs. Sports man patīk un ir liels prieks izbaudīt, redzēt, kā viss notiek klātienē. Tas nav tas pats, kā redzēt televīzijā vai dzirdēt stāstus. Klātienes emocijas ir neatsveramas un neaizmirstamas. Visspilgtāk atmiņā palikušas manas pirmās olimpiskās spēles Atēnās 2004. gadā, arī Londonas olimpiskās spēles, kur ciematiņš bija integrēts pilsētas vidē un varēja sajust vietējo iedzīvotāju līdzjušanu. Vasaras olimpiskajās spēlēs lielākoties ir viens liels ciemats, kur visa komanda tad arī dzīvo, bet ziemā ir trīs ciemati ar distanci, sportisti ir sadalīti.

Sveiciens Alūksnei! Olimpiskās spēles ir jāskatās un jātur īkšķi par mūsējiem!”

Kad un cikos olimpiskajās spēlēs startēs Latvijas sportisti: