Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 22. septembris
Māris, Mārica, Maigurs
weather-icon
+14° C, vējš 2.68 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Sākas iedzīvotāju padomes vēlēšanas

11:03 22.09.2025

Agita Bērziņa

227

Šonedēļ, no 22. līdz 28. septembrim, Alūksnes novadā notiek iedzīvotāju padomes vēlēšanas. Padome sastāvēs no 16 padomes locekļiem – pa vienam no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Padome pārstāvēs visa Alūksnes novada iedzīvotāju intereses, sniegs ieteikumus novada pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā izzinās iedzīvotāju viedokli, pirms novada dome pieņem kādu visam novadam svarīgu jautājumu konkrētās nozarēs.

Lai kļūtu par padomes locekli, kandidātam nav jāsasniedz noteikts balsu slieksnis. Tas nozīmē, ka pagastos, kur izvirzīts tikai viens kandidāts, ievēlēšanai pietiek ar vienu balsi. Tomēr pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka aicina vēlēšanās piedalīties ikvienu, jo tā ir iespēja iedzīvotājiem iesaistīties un paust savu atbalstu. Pat tad, ja kandidāts ir viens, balsojums apliecina sabiedrības uzticību viņam. Savukārt tajos pagastos un pilsētā, kur kandidē vairāki pārstāvji, padomē ievēlēts tiks tas, kurš saņems visvairāk balsu.

Visa informācija par iedzīvotāju padomes vēlēšanām – katras teritoriālās vienības kandidāti, balsošanas vietu darba laiki, instrukcijas balsošanai klātienē un elektroniski – pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome: https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/iedzivotaju-padome/.

          Iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu sarakstā notikušas izmaiņas – Annas pagastā iedzīvotājiem būs jāizvēlas no diviem kandidātiem – aizvadītajā nedēļā viena no kandidātēm savu pieteikumu atsauca.

IEDZĪVOTĀJU PADOMES KANDIDĀTI
Alūksnē: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle, Haralds Dambis.
Alsviķu pagastā: Dainis Dimdiņš.
Annas pagastā: Jolanta Umure, Iluta Jantone.
Ilzenes pagastā: Baiba Johansone.
Jaunannas pagastā: Aigars Ribušs, Kaspars Gusts, Ilgvars Briedis.
Jaunalūksnes pagastā: Paula Pūpola, Jānis Strapcāns , Daiga Dambe-Kļaviņa.
Jaunlaicenes pagastā: Santa Grigule, Laima Dzirne.
Kalncempju pagastā: Anta Spilva.
Liepnas pagastā: Gunita Kaņepe.
Malienas pagastā: Janita Šķendere.
Mālupes pagastā: Kristīne Savko.
Mārkalnes pagastā: Gunita Berkule.
Pededzes pagastā: Darja Markova, Jekaterina Grabovņicka.
Veclaicenes pagastā: Lolita Šadurska.
Zeltiņu pagastā: Silva Zariņa.
Ziemera pagastā: Dainis Skaistkalns.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Samazinās izglītojamo skaits

08:30 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem

20:26 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (5)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne kļūst par sapņu pasauli Vēstnieka jaunajā videoklipā

08:00 19.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts (4)

08:54 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakari Alūksnes novadā (1)

14:28 16.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
23
Septembris
Sākums: 18:00
Beigas: 19:00

Muzikāls uzvedums “Par Marī, lellīti Žužu un ceļojošo cirku”
Trešdiena
24
Septembris
Sākums: 17:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” tikšanās
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienu pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Ceturtdiena
25
Septembris
Sākums: 11:00

Dzejas dienām veltīts literāri muzikāls pasākums “Caur sevi atverot Debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 10:00

Dzejas dienas pasākums “Īstie vārdi”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Aldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Visi tenisisti ēd maksimas maizi daudz.

13:56 22.09.2025

Uldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

TOP tenisisti.

13:55 22.09.2025

Andris komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Fani grib tenisu. Divi fani ir tikai kopā ar tenisu.

13:54 22.09.2025

Uldis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Tikai Maksimu, tas ir vienkārši, bez hokeja un tenisa.....

22:30 21.09.2025

Ilgonis komentē:

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Maksimā, Maksimā....

22:29 21.09.2025