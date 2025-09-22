Sākas iedzīvotāju padomes vēlēšanas

Šonedēļ, no 22. līdz 28. septembrim, Alūksnes novadā notiek iedzīvotāju padomes vēlēšanas. Padome sastāvēs no 16 padomes locekļiem – pa vienam no katras teritoriālās vienības (pagastiem un pilsētas). Padome pārstāvēs visa Alūksnes novada iedzīvotāju intereses, sniegs ieteikumus novada pašvaldībai un nepieciešamības gadījumā izzinās iedzīvotāju viedokli, pirms novada dome pieņem kādu visam novadam svarīgu jautājumu konkrētās nozarēs.
Lai kļūtu par padomes locekli, kandidātam nav jāsasniedz noteikts balsu slieksnis. Tas nozīmē, ka pagastos, kur izvirzīts tikai viens kandidāts, ievēlēšanai pietiek ar vienu balsi. Tomēr pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka aicina vēlēšanās piedalīties ikvienu, jo tā ir iespēja iedzīvotājiem iesaistīties un paust savu atbalstu. Pat tad, ja kandidāts ir viens, balsojums apliecina sabiedrības uzticību viņam. Savukārt tajos pagastos un pilsētā, kur kandidē vairāki pārstāvji, padomē ievēlēts tiks tas, kurš saņems visvairāk balsu.
Visa informācija par iedzīvotāju padomes vēlēšanām – katras teritoriālās vienības kandidāti, balsošanas vietu darba laiki, instrukcijas balsošanai klātienē un elektroniski – pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome: https://aluksne.lv/index.php/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/iedzivotaju-padome/.
Iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu sarakstā notikušas izmaiņas – Annas pagastā iedzīvotājiem būs jāizvēlas no diviem kandidātiem – aizvadītajā nedēļā viena no kandidātēm savu pieteikumu atsauca.
IEDZĪVOTĀJU PADOMES KANDIDĀTI
Alūksnē: Inese Leite, Dzintars Strodāns, Liāna Sīle, Haralds Dambis.
Alsviķu pagastā: Dainis Dimdiņš.
Annas pagastā: Jolanta Umure, Iluta Jantone.
Ilzenes pagastā: Baiba Johansone.
Jaunannas pagastā: Aigars Ribušs, Kaspars Gusts, Ilgvars Briedis.
Jaunalūksnes pagastā: Paula Pūpola, Jānis Strapcāns , Daiga Dambe-Kļaviņa.
Jaunlaicenes pagastā: Santa Grigule, Laima Dzirne.
Kalncempju pagastā: Anta Spilva.
Liepnas pagastā: Gunita Kaņepe.
Malienas pagastā: Janita Šķendere.
Mālupes pagastā: Kristīne Savko.
Mārkalnes pagastā: Gunita Berkule.
Pededzes pagastā: Darja Markova, Jekaterina Grabovņicka.
Veclaicenes pagastā: Lolita Šadurska.
Zeltiņu pagastā: Silva Zariņa.
Ziemera pagastā: Dainis Skaistkalns.
Komentāri