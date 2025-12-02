Sākas dziesmu apmaiņa pret ziedojumiem labdarības maratonam “Dod pieci!”

No 1. decembra tiek uzsākta ziedojumu vākšana labdarības maratona “Dod pieci!” tīmekļa vietnē dodpieci.lv. Ziedojumu vismaz 5 eiro apmērā var apmainīt pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.
“Ziedojuma apmaiņa pret dziesmu ir viena no liecībām, ka labdarības maratons jau ir pavisam tuvu. Dziesmas izvēle nav viegls uzdevums, tāpēc mums, stikla studijas dīdžejiem, ir patiesi interesanti redzēt, ko klausītāji, “Dod pieci!” atbalstītāji un ziedotāji ir izvēlējušies par savas sniegtās palīdzības muzikālo nesēju. Tas ir iedvesmojoši – palīdzēt ar mūziku. Tāpat arī šogad mēs atgādināsim, cik svarīgi būt sociāli un fiziski aktīvam, kā arī palīdzēt tiem, kuri ļoti vēlas kustēties, bet dažādu iemeslu dēļ to nevar izdarīt,” stāsta Latvijas Radio 5 radošais direktors un labdarības maratona “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā Toms Grēviņš.
“Dod pieci!” laikā saziedotie līdzekļi nonāks Ziedot.lv rīcībā un labdarības organizācija palīdzēs apmaksāt fizioterapijas, ergoterapijas, ārstnieciskās masāžas, ūdensdziedniecības un fizikālās procedūras, kas nav tiešā valsts vai pašvaldības atbildībā vai tām nav pieejams budžeta finansējums, bet būtiski uzlabo bērnu un jauniešu funkcionālo stāvokli. Katrs ziedojums tādējādi kļūs par ieguldījumu bērna spējā kustēties, mācīties, kļūt patstāvīgiem un dzīvot pilnvērtīgi. Tāpat labdarības maratona laikā tiks izgaismots Latvijas iedzīvotāju mazkustīgums un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.
Ziedošanas iespējas labdarības maratonam “Dod pieci!”
No 1. līdz 18. decembrim tīmekļa vietnē dodpieci.lv iespējams apmainīt ziedojumu pret savu mīļāko dziesmu Latvijas Radio 5 ēterā ar elektronisko norēķinu starpniecību.
Līdz 2026. gada 4. janvārim ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs atbalstīt “Dod pieci!”, ziedojot “Narvesen” veikalos visā Latvijā. Iegādājoties karsto dzērienu īpašajās “Dod pieci!” krūzēs, 10 centi tiek novirzīti maratona mērķim, atbalstu var sniegt arī ziedojumu kastītēs vai pirkuma brīdī, pievienojot ziedojumu maksājuma summai, norēķinoties ar bankas karti.
“Advente ir laiks, kad atskatāmies uz aizvadīto gadu – ceļiem, ko esam nogājuši, un pārvarētajiem izaicinājumiem. “Dod pieci!” mudina uz mirkli apstāties un ieraudzīt arī citu cilvēku dzīves stāstus un izaicinājumus, tāpēc dalība šajā labdarības maratonā mūsu komandai ir kļuvusi par sirdslietu. Mēs apzināmies, ka kustību brīvība nav pašsaprotama privilēģija, tāpēc no sirds priecājamies, ka ikviena “Dod pieci!” krūzē iegādātā kafija un “Narvesen” veiktais ziedojums palīdzēs šo brīvību nodot tālāk – tiem, kuriem tā šobrīd nepieciešama visvairāk,” uzsver SIA “Reitan Convenience Latvia” pārstāvētā zīmola “Narvesen” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.
No 12. līdz 18. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumi tiks pieņemti arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā. Labdarības maratona norises ilggadējais un uzticamais atbalstītājs ir Luminor banka. “Spēks ir cilvēkos – mūsu līdzjūtībā, rīcībā un spējā iesaistīties. Mēs ticam, ka katrs mazs solis, katrs ziedojums un katra labā doma palīdz kādam spert soli tuvāk labākai dzīvei. Tāpēc arī šogad ar prieku turpinām atbalstīt labdarības maratonu “Dod pieci!” un aicinām piedalīties šajā iniciatīvā arī citus uzņēmumus. Ceram, ka mūsu ziedojums palīdzēs bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem pārvarēt ikdienas grūtības. Kustība vairumam no mums ir pašsaprotama, tomēr neaizdomājamies, ka tā nozīmē daudz vairāk nekā tikai fiziskas spējas, tā ir brīvība, pašapziņa un iespēja iekļauties ikdienas dzīvē reizē ar visiem citiem, tāpēc ziedosim un atbalstīsim, tos, kam tās pietrūkst,” saka Gita Juršāne, Luminor Latvijas filiāles vadītāja vietniece.
Šogad labdarības maratonu “Dod pieci!” turpina atbalstīt arī enerģētikas uzņēmumu grupa “AJ Power”. “Labdarības maratons “Dod pieci!” ik gadu atgādina, ka sabiedrības spēks sākas ar spēju pamanīt un izprast līdzcilvēku vajadzības. Šī gada vēstījums izgaismo to, ko ikdienā pārāk bieži uzskatām par pašsaprotamu. Daudziem bērniem un jauniešiem kustība nozīmē neatlaidīgu cīņu par patstāvību, kur regulāra rehabilitācija ir vienīgais ceļš uz pilnvērtīgu dzīvi. Mums katram ir iespēja šo ceļu viņiem padarīt mazliet vieglāku, un tieši tā var būt lielākā dāvana, ko spējam dot,” iedvesmo Roberts Samtiņš, “AJ Power” uzņēmumu grupas vadītājs.
Līdz pat Zvaigznes dienai, 2026. gada 6. janvārim, ziedojumi tiks pieņemti labdarības organizācijas Ziedot.lv tīmekļa vietnē www.ziedot.lv vai pa tālruni 90204110 (maksa par zvanu 5 eiro). Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta norāda: “Ziedot ar dziesmu un palīdzēt otram ir vienreizēja iespēja un privilēģija. Katri pieci eiro parvērtīsies par reālu un ļoti gaidītu palīdzību bērniem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem.”
Par labdarības maratonu “Dod pieci!”
Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.
Labdarības maratons “Dod pieci!” ir daļa no starptautiska projekta “Serious Request”, kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai. Ikviens tiek aicināts ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Latvijā šo tradīciju iedzīvināja Latvijas Radio 5 radošā komanda.
“Dod pieci!” organizē Latvijas Sabiedriskais medijs. Projekta partneris ir labdarības organizācija Ziedot.lv. Labdarības maratona norises partneri ir “AJ Power”, Luminor banka, “Narvesen”, komunikācijas kampaņu veido reklāmas aģentūra “Magic”.
Komentāri