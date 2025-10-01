Sākas abonēšanas kampaņa – “Abonē vienreiz, lasi visu gadu!”

VAS “Latvijas Pasts” ar uzsaukumu “Abonē vienreiz, lasi visu gadu!” sāk kampaņu, kuras laikā aicinās sabiedrību izvēlēties lasāmvielu, lai abonētu drukātos izdevumus 2026. gadam, tostarp arī “Alūksnes un Malienas Ziņas”. No šodienas, 1. oktobra, iedzīvotāji var abonēt laikrakstus un žurnālus nākamajam gadam pie pastniekiem, klientu centros, pasta nodaļās un e-katalogā www.abone.lv īpaši izdevīgi. Tāpat drukātos izdevumus iespējams abonēt preses izdevniecībās.
“Latvijas Pasts” abonēšanai 2026. gadā piedāvā 448 izdevumus: 25 laikrakstus latviešu valodā, 17 – krievu valodā, 150 žurnālus latviešu valodā, 27 – krievu valodā, 43 novadu preses izdevumus un 186 ārvalstu preses izdevumus. Uzņēmumā uzskata, ka laikraksta un žurnāla abonements būs piemērota dāvana svētkos, lai tās saņēmējam vairākas reizes gadā atgādinātu par sevi ar noderīgu, analītisku vai izklaidējošu informāciju.
“Latvijas Pasts” abonēšanas katalogu pastkastītēs piegādās līdz oktobra vidum, lai nodrošinātu iespēju potenciālajiem abonentiem ar daudzveidīgo piedāvājumu iepazīties arī fiziskā formātā.
Līdz 23. decembrim Latvijas preses izdevumu abonementus iespējams noformēt www.abone.lv, visos klientu centros, pasta nodaļās un pie pastniekiem. Līdz 17. decembrim Latvijā izdotos laikrakstus un žurnālus aicina arī abonēt, zvanot “Latvijas Pasta” klientu atbalsta komandai pa tālruni 27008001.
Ārvalstu preses izdevumus klientu centros, pasta nodaļās, pie pastniekiem vai www.abone.lv būs iespējams abonēt līdz 15. decembrim, bet līdz 12. decembrim to var izdarīt pa tālruni 27008001.
Kā abonēt “Alūksnes un Malienas Ziņas” – https://aluksniesiem.lv/abonesana/
Elektroniskais abonēšanas katalogs:
