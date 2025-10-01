Abonē! E-avīze
Trešdiena, 1. oktobris
Zanda, Lāsma, Zandis
weather-icon
+6° C, vējš 2.31 m/s, A-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Sākas abonēšanas kampaņa – “Abonē vienreiz, lasi visu gadu!”

10:09 01.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

183

VAS “Latvijas Pasts” ar uzsaukumu “Abonē vienreiz, lasi visu gadu!” sāk kampaņu, kuras laikā aicinās sabiedrību izvēlēties lasāmvielu, lai abonētu drukātos izdevumus 2026. gadam, tostarp arī “Alūksnes un Malienas Ziņas”. No šodienas, 1. oktobra, iedzīvotāji var abonēt laikrakstus un žurnālus nākamajam gadam pie pastniekiem, klientu centros, pasta nodaļās un e-katalogā www.abone.lv īpaši izdevīgi. Tāpat drukātos izdevumus iespējams abonēt preses izdevniecībās.

“Latvijas Pasts” abonēšanai 2026. gadā piedāvā 448 izdevumus: 25 laikrakstus latviešu valodā, 17 – krievu valodā, 150 žurnālus latviešu valodā, 27 – krievu valodā, 43 novadu preses izdevumus un 186 ārvalstu preses izdevumus. Uzņēmumā uzskata, ka laikraksta un žurnāla abonements būs piemērota dāvana svētkos, lai tās saņēmējam vairākas reizes gadā atgādinātu par sevi ar noderīgu, analītisku vai izklaidējošu informāciju.

“Latvijas Pasts” abonēšanas katalogu pastkastītēs piegādās līdz oktobra vidum, lai nodrošinātu iespēju potenciālajiem abonentiem ar daudzveidīgo piedāvājumu iepazīties arī fiziskā formātā.

Līdz 23. decembrim Latvijas preses izdevumu abonementus iespējams noformēt www.abone.lv, visos klientu centros, pasta nodaļās un pie pastniekiem. Līdz 17. decembrim Latvijā izdotos laikrakstus un žurnālus aicina arī abonēt, zvanot “Latvijas Pasta” klientu atbalsta komandai pa tālruni 27008001.

Ārvalstu preses izdevumus klientu centros, pasta nodaļās, pie pastniekiem vai www.abone.lv būs iespējams abonēt līdz 15. decembrim, bet līdz 12. decembrim to var izdarīt pa tālruni 27008001.

Kā abonēt “Alūksnes un Malienas Ziņas” – https://aluksniesiem.lv/abonesana/

Elektroniskais abonēšanas katalogs:

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts) (3)

19:06 29.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rokdarbi priekam – rada somiņas, kas pārsteidz (1)

08:00 27.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aļa istaba” atdzimst Alūksnes novada muzejā (3)

08:00 25.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padome – iespēja dzirdēt katru balsi

08:00 26.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu (2)

08:00 30.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izsludināts SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss

10:40 01.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir Jūsu galvenā motivācija svecīšu vakara apmeklējumam?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 14:00

Jeļenas Makoveičukas vēsturiskā romāna “Vienas dzimtas vēsture” prezentācija
Piektdiena
3
Oktobris
Sākums: 18:00

Radošo darbu pulciņa dalībnieču sezonas pirmā tikšanās
Sestdiena
4
Oktobris
Visu dienu

Roberta Zeltiņa darbu izstāde “Kā pārvēršas koks”
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 10:00

Radošo prasmju nodarbība – cepure no kļavu lapām
Sestdiena
4
Oktobris
Sākums: 11:00

Novadnieku pētniecisko darbu lasījumi
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Fomka komentē:

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu

Tā būs

12:24 30.09.2025

A.J. komentē:

Lētas auto rezerves daļas Latvijā Srots.lv interneta veikalā

Nekāda gadijumā neiesaistaties-krāpnieki.

12:12 30.09.2025

mpk komentē:

Iedzīvotāji skeptiski vērtē Alūksnes robežu paplašināšanu

Ja paši ar labu neapvienosies, tad to izdarīs 15 deputāti...

08:29 30.09.2025

Kristaps komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts)

Tur reāli viss slikti.. Viss īpaši, kad liek abās pusēs max 2m attāluma…

22:03 29.09.2025

peksis komentē:

Sadursmē cietušas četras automašīnas (papildināts)

piekrītu

21:14 29.09.2025