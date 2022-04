Sakarā ar pasākumiem satiksmes ierobežojumi Alūksnē 30. aprīlī

Sestdien, 30. aprīlī, Alūksnē sakarā ar Marienburgas gadatirgu un velo sacensībām “Bānīša kauss” būs satiksmes ierobežojumi. Aicinām autovadītājus jau laikus to ņemt vērā un izvēlēties citus maršrutus savu galamērķu sasniegšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Marienburgas pavasara gadatirgus Alūksnē notiks 30. aprīlī no pulksten 8.00 līdz 15.00 Lielā Ezera, Tirgotāju un Dārza ielās. Lai nodrošinātu gadatirgus norisi, būs slēgta satiksme no pulksten 04.00 līdz 18.00:

Lielā Ezera ielā posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai,

Tirgotāju ielā posmā no Lielā Ezera ielas līdz Dārza ielai,

Dārza ielā posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Helēnas ielai.

Savukārt sakarā ar velo sacensību “Bānīša kauss 2022” organizēšanu sestdien būs slēgta satiksme no pulksten 12.00 līdz 17.00 Jāņkalna ielā posmā no Brīvības ielas līdz Viestura ielai. Šogad velosportisti sacentīsies ātrumā ar Bānīti virzienā no Gulbenes uz Alūksni, tādēļ Alūksnē sagaidīsim velobraucējus finišā. Sportisti Alūksnē iebrauks pa Kanaviņu-Valkas-Brīvības ielām un finišēs pie dzelzceļa stacijas. Sacensību starts Gulbenē būs pulksten 13.00 reizē ar Bānīša atiešanu uz Alūksni, savukārt sportistus finišā sāksim gaidīt no pulksten 14.00.