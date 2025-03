Sāk Pils ielas posma pārbūvi

No 12. marta sāksies trases nospraušana un zemes darbi gājēju celiņa ierīkošanai Pils ielā, Alūksnē, posmā no Kolberģa ielas krustojuma līdz Kalnadruvu ielai. Darbus sāks no krustojuma ar Kolberģa ielu, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pārbūve notiks projektā “Pils ielas posma (no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai) pārbūve”, kam līdzfinansējumu atbalstījusi Satiksmes ministrija. Pašvaldībai piešķirti 705 459 EUR atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, kas nosaka pilsētas tranzīta ielu atjaunošanas līdzfinansēšanas kārtību.

Projektā paredzēts pārbūvēt ielas segumu, atjaunojot minerālmateriāla pamatnes virskārtu un ieklājot jaunu asfaltu. Atjaunojamais ceļa posms ir nepilnu kilometru garš. Gājēju celiņš lielākoties paredzēts atvirzīts no brauktuves, iekļaujoties ceļa nodalījuma joslā, bet vietās, kur nodalījuma josla ir šaurāka, tas piekļausies braucamajam ceļam. Lietus ūdens atvades risinājumi galvenokārt paredzēti atklāta tipa – ar sāngrāvjiem, tomēr plānots mainīt arī divas caurtekas. Šo darbu veikšanas laikā ielas posms satiksmei būs slēgts, pašvaldība informēs par satiksmes izmaiņām un apbraucamajiem ceļiem.

Būvdarbus objektā veiks SIA “Rubate”, būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA “CEĻU KOMFORTS”, savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “R4F”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Una Bite.