Sāk dokumentālās filmas “Kapusvētki” uzņemšanu Alūksnē

Atsaucoties SIA “picture house” radošajai komandai, lai atbalstītu dokumentālās filmas “Kapusvētki” tapšanu, Alūksnes novada pašvaldības Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā strādājošie deputāti nolēma virzīt uz domes sēdi lēmuma projektu par 5000 eiro piešķiršanu filmas uzņemšanai. Filmu paredzēts Alūksnē filmēt trīs gadus ar pirmizrādi 2028. gada Pilsētas svētkos. Tās radošā komanda cer, ka filma būs ne tikai praktisks ieguvums, tā būs arī simboliska vērtība, kas apliecinās, ka Alūksne ir šīs fenomenālās kapusvētku tradīcijas sargātāja un atbalstītāja.

Neparastākā tradīcija

Alūksnes kapusvētki ir viena no neparastākajām latviešu tradīcijām, uzskata režisore Elza Gauja. Ideja par dokumentālo filmu par Alūksnes kapusvētkiem viņai radās pirms gada. “Kad viņa mani uzaicināja piedalīties filmas tapšanā, biju nedaudz pārsteigts, jo likās, ka par to jau ir tik daudz runāts un rādīts. Par kapusvētkiem rakstītas grāmatas, veikti apjomīgi pētījumi, daudziem zināma Alvja Hermaņa teātra izrāde un Mārtiņa Gravas fotoizstāde, par šo tēmu bijusi arī īsfilma, bet šai tradīcijai nav veltīta neviena lielā formāta filma. Tas arī pamudināja mani ķerties klāt šim projektam,” saka producents Uģis Riekstiņš, kurš pārstāv filmu studiju “picture house”.

Jau pagājušā gada augustā abi devās uz Alūksni meklēt pirmos filmas varoņus, sākt dokumentēt un domāt, ko šajā sakarā vēl var darīt. “Es Alūksnes kapusvētkos nonācu pirms diviem gadiem. Ar šo tradīciju nekad nebiju saskārusies, bet tā mani uzreiz nobūra. Šķita fenomenāli, ka salīdzinoši mierīgajā pilsētā saplūst tūkstošiem cilvēku un svin dzīvi “uz pilnu klapi” kaut kādā ziņā nāves priekšā, pieminot aizgājējus. Caur šo filmu vēlos ne tikai fiksēt šos svētkus, bet saprast, ko tieši šie svētki vietējiem iedzīvotājiem nozīmē, kāpēc tiek uzturēta šī tradīcija un kā tie ietekmē indivīda attiecības ar nāvi. Varbūt tas palīdz samierināties ar cilvēka mirstīgumu?” stāsta E. Gauja.

Filmā šo fenomenu režisore vēlas parādīt caur konkrētām ģimenēm, kurām “sekotu” pirms svētkiem gatavošanās procesā, gan arī svētku laikā. Pagaidām filmai atlasīti tikai daži varoņi kā, piemēram, Ilona Riekstiņa, Ainārs Zelčs, Amantovu ģimene un citas. Lai gan tēma ir nopietna, režisore saka, ka filma būs viegla un priekpilna, jo tie tomēr ir kopā sanākšanas, dzīves svinēšanas un aizgājēju pieminēšanas svētki.

Radošā komanda

E. Gauja un U. Riekstiņš jau zināmi pēc viņu kopdarba “Pastkarte no Romas”. Šī filma 2024. gadā ieguva balvu “Lielais Kristaps”. “Visu mūžu esmu vēlējies nofilmēt kādu dokumentālo filmu, un teicu Elzai, ka ar viņu labprāt sadarbotos, ja viņai šajā jomā rodas kāda ideja,” saka U. Riekstiņš.

E. Gauja iesaistījusies mākslinieku rezidenču centra izveidē Alūksnes pusē Karvā, bet producents U. Riekstiņš pārstāv filmu studiju “picture house”. Elza ir samērā jauna režisore, kura sevi diezgan skaļi pieteikusi kino scēnā. Viņas filmas ir “Tikmēr Lucavsalā”, “Mamma vēl smaida” un “Pastkarte no Romas”. Filmas “Kapusvētki” radošajā komandā strādā arī galvenais operators Jānis Rubenis, scenārists – pieredzējušais Ivo Briedis, montāžas režisors Jurģis Ločmelis, ar kuru arī E. Gauja sadarbojusies jau iepriekš.

Lūdz atbalstu

2024. gada vasarā tika pieņemts lēmums sākt filmai nepieciešamo izpēti, kad radošā komanda jau devās uz Alūksnes kapusvētkiem un sāka filmēt, mijiedarboties ar vietējiem iedzīvotājiem. Projekts ir ilgtermiņa, filmēs kapusvētkus arī šogad un vēl divus gadus pēc kārtas. “2028. gada Alūksnes kapusvētkos mēs vēlētos jau gatavo filmu prezentēt alūksniešiem,” atklāj U. Riekstiņš.

Filmēšanas komandai šķiet, ka Alūksnes novada pašvaldība šajā projektā būtu viens no galvenajiem sadarbības partneriem, jo Alūksni saredz kā galveno šī fenomena – kapusvētku – uzturētāju. “Vēlamies Alūksnes novada pašvaldības domes atbalstu, apstiprinājumu tam, ka šis projekts ir svarīgs, lai mums būtu drošības sajūta, ka filmēt ir atļauja no novada vadības, ka šim nolūkam varam izmantot novada pašvaldības informatīvos kanālus. Tāpat tas ir svarīgi zināt arī iedzīvotājiem, lai viņiem nerastos šaubas par to, ko mēs filmējam, aizspriedumi par to, kas tā par filmu būs,” saka U. Riekstiņš. Filmēšanas komanda pašvaldībai lūdz arī finansiālu atbalstu apmērā līdz 5000 eiro. “Mēs ticam, ka šī sadarbība sniegs ne tikai praktisku ieguvumu, bet tā būs arī simboliska vērtība, kas apliecinās, ka Alūksne ir šīs tradīcijas sargātāja un atbalstītāja. Filmā plānots iekļaut ne tikai kapusvētkus, bet arī dažādas Alūksnes lokācijas, portretēt varoņus viņu ikdienas gaitās.