Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Sagaidiet 1. septembri ar gardumiem

Brigita Skaistkalne - 30.08.2025 - 8:00
99
0
Foto: Brigita Skaistkalne

Zinību diena ir svētki, kuros bērnu acīs mirdz prieks par satikšanos ar draugiem un skolotājiem, bet svētku sajūtu var padarīt vēl īpašāku arī kāds gards pārsteigums. Salds kūkas gabaliņš vai kāds cits mājās cepts gardums ne tikai iepriecina bērnus, bet arī rada siltu sajūtu – šī diena tiešām ir īpaša un gaidīta. Mazs našķis var kļūt par lielu prieku jaunā mācību gada sākumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Idejas, ko svētku dienai piedāvā laikraksta korektore Brigita Skaistkalne:

Skābā krējuma un svaigu ogu kūka (attēlā)

Sastāvs: 800 gramu 15 – 20 % skābā krējuma, 400 gramu aveņu, 200 gramu melleņu, 80 gramu pūdercukura, 30 gramu želatīna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Desertā skābā krējuma kūka ar izteiktu svaigu ogu aromātu būs baudījums jebkuram kārumniekam. Ogas un to proporcijas varam izvēlēties pēc savas garšas un iespējām. Atliku rotāšanai skaistākās avenes un lielogu mellenes, pārējās ogas sasmalcināju ar mietveida blenderi viendabīgā masā, ko vēl varam izberzt caur sietu. Želatīnu aplēju ar 150 mililitriem auksta novārīta ūdens un atstāju uzbriest. Uzbriedināto želatīnu samaisīju ar ogu biezeni un maisot sildīju neuzvārot, līdz tas bija izšķīdis. Noņēmu no plīts un atdzesēju. Ogu masu lēju lielā bļodā, pievienoju skābo krējumu un pūdercukuru un ar mikseri saputoju. Tad visu pārlēju ar pārtikas plēvīti izklātā veidnē un ievietoju ledusskapī sastingšanai vismaz uz 4 – 6 stundām. Vēlāk kūku uzmanīgi apvērsu uz lēzenā šķīvja un rotāju ar svaigām ogām. Tās varam papildināt ar kādu piparmētru lapiņu, kā arī pārkaisīt ar pūdercukuru.

Krējuma kūka ar cepumiem un banāniem

Sastāvs: 500 mililitru 20 % skābā krējuma, 300 gramu vārītā iebiezinātā piena, 150 gramu jebkuru cepumu, 2 gatavi banāni, 25 grami želatīna, 120 mililitru auksta ūdens, kakao pulveris.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Želatīnu aplēju ar aukstu novārītu ūdeni un atstāju uzbriest minūtes 10 – 15. Lielā bļodā skābo krējumu un vārīto iebiezināto pienu ar cukuru sakūlu viendabīgā masā. Banānus nomizoju un sagriezu puscentimetru biezās ripiņās. Cepumus ar rokām salauzīju nelielos gabaliņos. Uzbriedināto želatīnu maisot izšķīdināju, neļaujot uzvārīties, un iemaisīju skābā krējuma un iebiezinātā piena masā. Pievienoju arī sagatavotos banānus un cepumus. Visu vēl apjaucu un lēju ar dubultu pārtikas plēvīti izklātā ovālajā veidnē. Nolīdzināju virspusi un ievietoju kūku ledusskapī sastingšanai. Vismaz stundas sešas vajadzētu paciesties. Tā kā šoreiz darbojos vakarā, gardums palika vēsumā pa nakti. Rītā to varēju pārkaisīt ar kakao pulveri, griezt gabaliņos un nobaudīt. Kūka bija izdevusies garšīga, arī par saldu nešķita.

Biezpiena krēms ar zemenēm

Sastāvs: 250 gramu biezpiena, 75 grami cukura, 300 gramu zemeņu, 3 ēdamkarotes olu liķiera, vaniļas cukurs, 200 mililitru saldā krējuma, 1 tējkarote želatīna.

Želatīnu (šoreiz gan ņēmu nevis vienu, kā receptē norādīts, bet divas tējkarotes, jo ogas bija sulīgas un vēlējos stingrāku krēmu) aplēju ar aukstu novārītu ūdeni un uzbriedināju. Biezpienu, lai tas nebūtu graudains, ar kartupeļu stampājamo sietiņu saberzu viendabīgā masā. To pašu rīku izmantoju arī zemenēm, lai tās nebūtu jāberž caur sietu. Biezpienam pieliku ogu biezeni, cukuru un vaniļas cukuru garšai, pielēju arī olu liķieri un visu sajaucu. Pievienoju uzbriedināto un neuzvārot izšķīdināto želatīnu. Atsevišķi saputoju saldo krējumu un iecilāju biezpiena un ogu masā. To liku stikla trauciņos un ievietoju ledusskapī sastingšanai. Pēc tam rotāju ar svaigām zemenēm. Gardi gan!

Labu apetīti!

4 Likes

Brigita Skaistkalne

Līdzīgi raksti

Pirmajai skolas dienai gatavi!

Plāno individuālas sarunas

Iesaka atgādināt bērnam drošības noteikumus

Vasaras radošākais mēnesis SAC “Alūksne”

Iespēja pieteikties sociālās uzņēmējdarbības konkursam

Mediju organizācijas asi iebilst pret Kultūras ministrijas plānotajām izmaiņām Mediju atbalsta fondā

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.