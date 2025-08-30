Sagaidiet 1. septembri ar gardumiem

Zinību diena ir svētki, kuros bērnu acīs mirdz prieks par satikšanos ar draugiem un skolotājiem, bet svētku sajūtu var padarīt vēl īpašāku arī kāds gards pārsteigums. Salds kūkas gabaliņš vai kāds cits mājās cepts gardums ne tikai iepriecina bērnus, bet arī rada siltu sajūtu – šī diena tiešām ir īpaša un gaidīta. Mazs našķis var kļūt par lielu prieku jaunā mācību gada sākumā.
Idejas, ko svētku dienai piedāvā laikraksta korektore Brigita Skaistkalne:
Skābā krējuma un svaigu ogu kūka (attēlā)
Sastāvs: 800 gramu 15 – 20 % skābā krējuma, 400 gramu aveņu, 200 gramu melleņu, 80 gramu pūdercukura, 30 gramu želatīna.
Desertā skābā krējuma kūka ar izteiktu svaigu ogu aromātu būs baudījums jebkuram kārumniekam. Ogas un to proporcijas varam izvēlēties pēc savas garšas un iespējām. Atliku rotāšanai skaistākās avenes un lielogu mellenes, pārējās ogas sasmalcināju ar mietveida blenderi viendabīgā masā, ko vēl varam izberzt caur sietu. Želatīnu aplēju ar 150 mililitriem auksta novārīta ūdens un atstāju uzbriest. Uzbriedināto želatīnu samaisīju ar ogu biezeni un maisot sildīju neuzvārot, līdz tas bija izšķīdis. Noņēmu no plīts un atdzesēju. Ogu masu lēju lielā bļodā, pievienoju skābo krējumu un pūdercukuru un ar mikseri saputoju. Tad visu pārlēju ar pārtikas plēvīti izklātā veidnē un ievietoju ledusskapī sastingšanai vismaz uz 4 – 6 stundām. Vēlāk kūku uzmanīgi apvērsu uz lēzenā šķīvja un rotāju ar svaigām ogām. Tās varam papildināt ar kādu piparmētru lapiņu, kā arī pārkaisīt ar pūdercukuru.
Krējuma kūka ar cepumiem un banāniem
Sastāvs: 500 mililitru 20 % skābā krējuma, 300 gramu vārītā iebiezinātā piena, 150 gramu jebkuru cepumu, 2 gatavi banāni, 25 grami želatīna, 120 mililitru auksta ūdens, kakao pulveris.
Želatīnu aplēju ar aukstu novārītu ūdeni un atstāju uzbriest minūtes 10 – 15. Lielā bļodā skābo krējumu un vārīto iebiezināto pienu ar cukuru sakūlu viendabīgā masā. Banānus nomizoju un sagriezu puscentimetru biezās ripiņās. Cepumus ar rokām salauzīju nelielos gabaliņos. Uzbriedināto želatīnu maisot izšķīdināju, neļaujot uzvārīties, un iemaisīju skābā krējuma un iebiezinātā piena masā. Pievienoju arī sagatavotos banānus un cepumus. Visu vēl apjaucu un lēju ar dubultu pārtikas plēvīti izklātā ovālajā veidnē. Nolīdzināju virspusi un ievietoju kūku ledusskapī sastingšanai. Vismaz stundas sešas vajadzētu paciesties. Tā kā šoreiz darbojos vakarā, gardums palika vēsumā pa nakti. Rītā to varēju pārkaisīt ar kakao pulveri, griezt gabaliņos un nobaudīt. Kūka bija izdevusies garšīga, arī par saldu nešķita.
Biezpiena krēms ar zemenēm
Sastāvs: 250 gramu biezpiena, 75 grami cukura, 300 gramu zemeņu, 3 ēdamkarotes olu liķiera, vaniļas cukurs, 200 mililitru saldā krējuma, 1 tējkarote želatīna.
Želatīnu (šoreiz gan ņēmu nevis vienu, kā receptē norādīts, bet divas tējkarotes, jo ogas bija sulīgas un vēlējos stingrāku krēmu) aplēju ar aukstu novārītu ūdeni un uzbriedināju. Biezpienu, lai tas nebūtu graudains, ar kartupeļu stampājamo sietiņu saberzu viendabīgā masā. To pašu rīku izmantoju arī zemenēm, lai tās nebūtu jāberž caur sietu. Biezpienam pieliku ogu biezeni, cukuru un vaniļas cukuru garšai, pielēju arī olu liķieri un visu sajaucu. Pievienoju uzbriedināto un neuzvārot izšķīdināto želatīnu. Atsevišķi saputoju saldo krējumu un iecilāju biezpiena un ogu masā. To liku stikla trauciņos un ievietoju ledusskapī sastingšanai. Pēc tam rotāju ar svaigām zemenēm. Gardi gan!
Labu apetīti!
