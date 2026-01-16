Abonē! E-avīze
Piektdiena, 16. janvāris
Lidija, Lida
weather-icon
+-13° C, vējš 2.99 m/s, D-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Saeima otrajā lasījumā atbalsta Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā

08:28 16.01.2026

LETA

64

Foto: freepik.com

Saeima ceturtdien otrajā lasījumā atbalstīja Alūksnes novada iekļaušanu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ).

Tāpat otrajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

Alūksnes novadu plānots iekļaut Latgales SEZ, lai Alūksnes uzņēmēji varētu izmantot nodokļu atvieglojumus, ko sniedz SEZ.

LETA jau ziņoja, ka Latgales SEZ darbojas kopš 2017. gada. SEZ ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem reģiona attīstības instrumentiem, jo, investējot sava uzņēmuma attīstībā vai jaunu darba vietu radīšanā Latgales plānošanas reģionā, uzņēmums var saņemt 80% atlaidi gan ienākuma, gan nekustamā īpašuma nodoklim. Savukārt pašvaldībai ir iespēja piešķirt papildus vēl 20% atlaidi, ļaujot uzņēmējiem faktiski saņemt līdz pat 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, norādījuši grozījumu autori no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM).

Grozījumu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju, eksportu un produktivitāti Latvijas Austrumu pierobežā, kas tiek definēta kā visas Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldība, kas robežojas ar Krieviju.

VARAM apkopotā informācija liecina, ka līdz šā gada 17. septembrim Latgales SEZ pārvalde bija noslēgusi 94 līgumus ar kapitālsabiedrībām, kuru kopējās investīcijas ir 111,59 miljoni eiro. Noslēgtajos līgumos plānotas 715 jaunas darbavietas, no kurām 405 darbavietas jau ir izveidotas.

Starp kapitālsabiedrībām, kas darbojas Latgales SEZ, ir arī, piemēram, optiskās šķiedras uzņēmums Līvānos SIA “Light Guide Optics International” un tehniskās šķiedras ražotājs Daugavpilī SIA “Nexis Fibers”.

VARAM minētie ieguvumi no Alūksnes novada pievienošanas Latgales SEZ ir plānoti trīs jaunie līgumi 2026.-2028. gadā, noslēgtajos līgumos plānotas 13 jaunas darbavietas.

VARAM norāda, ka Alūksne kā Ziemeļaustrumu mezgls SEZ tīklā papildina Latgales lielākos centrus (Daugavpili, Rēzekni, Līvānus), sniedzot investoriem papildu izvēles vietu uzņēmējdarbībai un veicinot pierobežas ekonomisko dinamiku. Tāpat Alūksne papildināšot Austrumu pierobežas ekonomiskās attīstības centrus ar eksportam nozīmīgām loģistikas priekšrocībām – savienojumiem ar Vidzemi un Igauniju, kas nodrošināšot jaunas kravu plūsmas un stiprināšot Ziemeļaustrumu reģiona pievilcību investoriem.

VARAM informē, ka, piemēram, ja katru gadu reģionā ienāk divi vai trīs uzņēmumi, kas izmanto nodokļu un investīciju stimulus, tas nozīmē līdz 70 jaunu darbavietu radīšanu ik gadu. Pašvaldībām tas esot būtisks impulss vietējai ekonomikai un nodokļu ieņēmumiem.

Tāpat esošie uzņēmumi paplašinās, jo SEZ režīms ļauj samazināt izmaksas un atvieglot investīcijas ražošanas paplašināšanai. Ja pat daļa esošo uzņēmumu palielina apgrozījumu par 10-15%, tas radīšot papildu pieprasījumu pēc darbaspēka, loģistikas un vietējiem pakalpojumiem.

Tāpat VARAM norāda, ka pieaug nodarbinātība un iedzīvotāju noturība – ja reģionā SEZ ietekmē bezdarba līmenis samazinās par vienu vai diviem procentpunktiem, tas nozīmē desmitiem ģimeņu, kurām vairs nav jāmeklē darbs ārpus Latvijas. Tas tieši sekmēšot remigrāciju un jauniešu palikšanu reģionā.

Alūksnes novada iekļaušana Latgales SEZ ir paredzēta rīcības plānā Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025.-2027. gadam.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem (4)

08:00 14.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jana Rāga: “Fotogrāfijā esmu vispatiesākā”

08:00 10.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jauna kārtība – skolēni pusdienas apmaksā ar QR kodu

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazie veikali – lauku cilvēku draugs

08:00 13.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

VNĪ nav izdevies izsolīt Ilzenes muižu Alūksnes novadā

08:10 12.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Atstāts ēdiens uz plīts izraisa bīstamu situāciju Alūksnē

10:05 12.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 13:00

Malienas pagasta iedzīvotāju sapulce
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 14:00

Gaujienā - " Barikādēm – 35"
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 16:00

Alūksnes Kultūras centrā koncerts “Lauris Amantovs 50”
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 19:00

Teātra vakars kopā ar Jaunannas pagasta amatierteātri “Šūpoles”
Svētdiena
18
Janvāris
Sākums: 13:00

Tautas muzikantu tikšanās
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Ilgonis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Tomsons varēja ar Alsviķu pieredzējušām slaucejãm basketbolā turniru sarīkot. Naudu iedeva LBS.

18:03 15.01.2026

Ilgonis komentē:

Latvijas biatlonistiem 13. vieta Pasaules kausa posmā stafetē

Smiltis vēl nebirst no Rastorgujeva. Vai tad ar cukuru, ùdeni var sasniegt ļoti labus rezultātus. Nekad. Lielās tabletes ir vitamīni utt. Ar tiem tikai būs pareizie rezultāti. Bija diskvalificēts,[...]

18:01 15.01.2026

Ilgonis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Būves atkal tualetes. Varonis.

17:56 15.01.2026