Sadraudzības pilsētai Hotinai Ukrainā nodod divus transportlīdzekļus

Lai sniegtu atbalstu sadraudzības pašvaldības Hotinas (Ukraina) iedzīvotājiem, Alūksnes novada pašvaldība dāvinājumā (ziedojumā) nodevusi divus transportlīdzekļus – OPEL COMBO VAN un NISSAN NV 200. To saņemšanai šonedēļ Alūksni apmeklēja Hotinas delegācija tās pašvaldības vadītāja Andrija Drančuka vadībā, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Viesi vizītes laikā tikās ar Alūksnes novada pašvaldības vadību – domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, vietniekiem Druvi Tomsonu, Arturu Dukuli, deputātu Aivaru Fominu, pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli, pārrunājot aktuālo situāciju Ukrainā un abu pušu sadarbību. Alūksnes novada Sabiedrības centrā viesi tikās ar nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci, ar kuru bijusi veiksmīga sadarbība palīdzības sūtījumu nodošanā. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā direktore Uva Grencione-Lapseniete viesus iepazīstināja ar pārbūvēto skolas vēsturisko korpusu, bet Alūksnes Sporta skolas direktores Līgas Tomsones vadībā viņi apskatīja Alūksnes Sporta centru. Hotinas pārstāvji iepazinās arī ar SIA “Jaunpuntuži”, kas Alūksnē sākuši ražot mūsdienīgas moduļu mājas, kā arī apmeklēja Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Ziemassvētku koncertu.
Alūksnes un Hotinas pašvaldību sadraudzības līgums noslēgts 2023. gada oktobrī. Tas paredz sadarbību kultūras, izglītības, sporta, ekonomikas, infrastruktūras, tūrisma, mākslas, kultūrvēsturiskā mantojuma un citās kopējo interešu jomās. Līguma darbības laikā Alūksnes novada pašvaldība Hotinas iedzīvotāju atbalstam nodevusi vairākus transportlīdzekļus un mēbeles, kā arī uzņēmusi Hotinas bērnu nometni šovasar. Savukārt alūksniešiem, iespējams, prātā palikuši Hotinas muzikālo kolektīvu – bērnu vokālā ansambļa “Laimīgie bērni” un tautas mūzikas vokāli instrumentālā ansambļa “Besarābijas kolorīts” koncerti Alūksnē aizvadītā gada augustā.
Komentāri