Sabiedriskā transporta pasažieru vērībai 3. un 4. maijā

4. maijā Alūksnē notiks vērienīgi Brīvības svētku pasākumi, tai skaitā Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietuministrijas iestāžu militārā parāde, kas norisināsies Pils ielā. Sakarā ar parādi 3. un 4. maijā būs ierobežota piekļuve Alūksnes autoostas teritorijai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Parādes norises organizēšanai no 3. maija pulksten 13.00 līdz 4. maija pulksten 13.00 būs slēgta Pils iela no Latgales līdz Blaumaņa ielai. Līdz ar to autobusi, kas veic vietējos pasažieru pārvadājumus novada teritorijā (apkalpo SIA “Gulbenes autobuss”), par alternatīvu pieturvietu pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai izmantos pieturu Latgales ielā pie tirgus laukuma.Pirms došanās uz autobusu, aicinām pārliecināties par iekāpšanas vietu, zvanot uz Alūksnes autoostu pa tālruni 29175002.

Starppilsētu reisu pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai būs pieejama Alūksnes autoosta. Tomēr jāņem vērā, ka, ja autobusa pienākšanas vai atiešanas laiks sakrīt ar parādes norises laiku 4. maijā vai parādes ģenerālmēģinājumu, kas notiks 3. maijā no pulksten 18.00, iebraukšana autoostas teritorijā vai izbraukšana var būt nedaudz jāuzgaida. Pasažieriem, kas plāno braukt ar autobusu maršrutā Alūksne-Liepna-Balvi 4. maijā no autoostas pulksten 11.05, jāņem vērā, ka sakarā ar parādes sākumu ir noteikts ātrāks atiešanas laiks – autobuss no autoostas aties 10 minūtes ātrāk – pulksten 10.55.

4. maijā vietējo pārvadājumu maršrutos autobusi kursēs pēc svētdienas grafika.