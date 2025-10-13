Abonē! E-avīze
Otrdiena, 14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
Sabiedrības centrs – vieta ikvienam

15:07 13.10.2025

Agita Bērziņa

Pirmdien Alūksnes novada Sabiedrības centrs ar Atvērto durvju dienu svinēja savas darbības 13. gadadienu. Ikviens bija aicināts ciemos, lai iepazītos ar centra ikdienu un uzzinātu vairāk par tā darbību. Sabiedrības centra vadītāja Dzintra Zvejniece teic, ka šī ir vieta sabiedrībai – atvērta ikvienam cilvēkam, lai satiktos, runātos, darbotos, dalītos idejās, rastu risinājumus, iedvesmotos un arī lemtu. Īsāk sakot – vieta cilvēkiem.

Sabiedrības centra ēka nekad nav klusa – šeit ik dienu valda rosība. Tajā pastāvīgi darbojas sešas organizācijas: Alūksnes un Apes novada fonds, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība “Sudrabs”, biedrība “Alūksnes Invalīdu biedrība”, Alūksnes politiski represēto klubs “Sarma”, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs un Latvijas Astmas un alerģijas biedrības Alūksnes nodaļa. Papildus telpas izmanto aptuveni 40 citas grupas, piemēram, puna spēles spēlētāji, jaunās māmiņas un mazpulcēni. Paši mājas iemītnieki, biedrību pārstāvji, atzīst, ka sadzīvo ļoti labi.

Vairāk lasi rītdien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

