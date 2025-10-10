Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

12. oktobrī Alūksnes novada Sabiedrības centrs (Dārza ielā 8a) atzīmēs savas pastāvēšanas 13. gadadienu. Par godu šim notikumam pirmdien, 13. oktobrī, centrs rīko Atvērto durvju dienu, kurā plānots interesentiem pastāstīt – kas centrā dzīvo un darbojas.
Trīs tikšanās laiki
Paredzētas trīs sarunas jeb prezentācijas par centra darbību pulksten 10.00, 13.00 un 14.00. Savukārt pulksten 11.30 ciemos aicināti Alūksnes novada pašvaldības domes deputāti – kaut arī centrs darbojas ilgi, iespējams, ne visi tur viesojušies un aptver centra darbības daudzpusību. Vienlaikus Atvērto durvju dienas apmeklētāji varēs izstaigāt namu, ielūkoties biedrību darbošanās vietās, parunāties un varbūt nākotnē kļūt par vienu no centra rosīgajiem ļaudīm. Sabiedrības centrs būs atvērts kā jau ik dienu – no 10.00 līdz 17.00.
Alūksnes novada Sabiedrības centrs ir ēka, ko Alūksnes novada pašvaldība nodevusi biedrībai “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, lai tā uzturētu iespēju novada biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām, neformālajām iedzīvotāju grupām un aktīvajiem iedzīvotājiem pulcēties, mācīties un līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē. Trīspadsmit gadi aizskrējuši nemanot, taču pirmsākumi nav bijuši viegli. “Tas bija ļoti labs sadarbības solis no pašvaldības puses, atvēlot mums šo ēku darbībai. Var teikt – īsts veiksmes stāsts. Vienlaikus piešķirtā ēka bija ļoti sliktā stāvoklī un pirmie seši gadi centra darbībā pagāja, paralēli noritot projektiem un remontdarbiem. Faktiski, puse no centra pastāvēšanas laika tika aizvadīta brīvprātīgajā darbā un tikai tad saņemts Sabiedrības integrācijas fonda atbalsts administrēšanas nodrošināšanai,” stāsta biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” vadītāja Dzintra Zvejniece.
Vietas visiem pietiek
Viennozīmīgi, sabiedrības centra izveide ir attaisnojusies – Dz. Zvejniece atklāj, ka ik mēnesī reģistrēti vidēji 1000 apmeklējumi un notiek teju 100 dažādu aktivitāšu un pasākumu. Šeit darbojas apmēram 40 nevalstiskās organizācijas un sabiedrības grupas, un vairākas rosās jau kopš centra pirmsākumiem.
Turklāt nākušas klāt arī jaunas biedrības. “Tagad Sabiedrības centrā pulcējas arī jauno māmiņu klubs Justīnes Baidekalnes un Jolantas Kļavas vadībā, un dalībnieces ļoti novērtē piedāvāto iespēju ērti satikties pilsētas centrā. Iegādājāmies arī paklāju, lai māmiņas un mazuļi var omulīgi justies,” stāsta Dz. Zvejniece. Viņa pieļauj, ka Sabiedrības centrs varētu kļūt arī par jaundibinātās Alūksnes novada iedzīvotāju padomes sanāksmju vietu. Centru iecerētām tikšanās reizēm, sapulcēm var izmantot jebkurš kopienas iedzīvotājs, to iepriekš saskaņojot un ieplānojot.
Trīspadsmit gadu laikā centrs ir pilns dalībniekiem un aktivitātēm, tādēļ loģiski rodas jautājums – vai nav kļuvis par šauru? “Mēs visu menedžējam tā, ka vietas pietiek. Vienīgais trūkums ir viena telpa, ko varētu atvēlēt noliktavai, piemēram, saziedotās lietas Ukrainai vai pārtikas pakas. Varbūt nākotnē varētu apsvērt pagraba vai bēniņu izmantošanu šim nolūkam, bet tad vajadzīgi līdzekļi šo telpu remontam. Par to jau ir ievadītas sarunas ar pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli,” stāsta Dz. Zvejniece. Nākotnē jādomā arī par nama ārējo izskatu, proti, tam būtu vajadzīgs atjaunot krāsojumu.
Zinot, ka biedrība mīl lietderīgas svētku dāvanas, jautājām Dzintrai Zvejniecei, vai ir kādas klusas vēlmes 13. Sabiedrības centra dzimšanas dienā. “Jā, istabas puķu mums ir gana, un par tām kādam ir arī jārūpējas. Mēs ļoti priecātos par kancelejas lietām, jo to allaž pietrūkst, piemēram, balta papīra, tādēļ dāvanu karte kancelejas veikalā būtu ārkārtīgi noderīga,” atzīst Dzintra. Ja kāds vēlas, biedrībai var ziedot arī naudiņu, kas lieti noderēs ēkas apsaimniekošanai, tāpat vienmēr lietderīga kafija, tēja, ar ko cienāt Sabiedrības centra apmeklētājus.
