Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts

Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā novadā deklarētie iedzīvotāji lielāko atbalstu pauduši no Liepnas pagasta iesniegtajam projektam “Parka soliņi Liepnā” – balsojumā, kas notika no 1. līdz 14. septembrim, tam atbalstu izteicis 501 iedzīvotājs, informē pašvaldība.
Uzvarējušais projekts paredz papildināt atpūtai un rekreācijai paredzēto infrastruktūru, uzstādot no jauna vai atjaunojot kopumā 18 soliņus publiski pieejamās, pašvaldības īpašumā esošās vietās Liepnas ciema teritorijā.
Kopumā sabiedrības balsojumam bija nodoti trīs Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursā iesniegtie projekti. Projekts “Strautiņu ciema peldvietas teritorijas uzlabošana un āra sporta kompleksa zonas atjaunošana” saņēmis 425 novada iedzīvotāju balsis, projekts “Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Mālupes pagastā” – 83 iedzīvotāju balsis.
Balsošana notika portālā www.geolatvija.lv. Katram balsot tiesīgajam iedzīvotājam bija iespēja vienu reizi nobalsot par katru no balsojumam nodotajiem trīs projektiem. Balsot varēja Alūksnes novada teritorijā deklarētas fiziskas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu.
Kopējais līdzdalības budžeta konkursam šī gada Alūksnes novada pašvaldības budžetā paredzētais finansējums ir 10 000 EUR. Balsojumā uzvarējušā projekta indikatīvā summa ir 8996,35 EUR. Saskaņā ar Pašvaldību likumu sabiedrības balsojumā atbalstīto projektu īsteno pašvaldība. Projektu uzsāk triju mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas un īsteno divu gadu laikā.
Pašvaldība pateicas ikvienam par iesaisti un atbalstu Alūksnes novada līdzdalības budžeta konkursa norisē!
