Ceturtdiena, 15. janvāris
Rosinās Kolberģa ciemu nepievienot Alūksnei

10:04 15.01.2026

Agita Bērziņa

369

Šonedēļ sanāksmē par Alūksnes novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitu tikās pašvaldības vadība un plānojuma izstrādes darba grupas vadība. Turpinot izvērtējot iespējamos ieguvumus un problēmas, secināts rosināt pašvaldības domes deputātiem Kolberģa ciemu Alūksnes pilsētai nepievienot, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Plānots, ka šo priekšlikumu skatīs deputāti Attīstības komitejas sēdē. Ja deputāti atbalstīs priekšlikumu atteikties no ieceres pievienot Kolberģa ciemu Alūksnei, tad tiks izdarīti grozījumi Attīstības komitejas 2025. gada 15. augusta lēmumā, ar kuru deputāti konceptuāli atbalstīja pilsētas paplašināšanu, pievienojot tai Kolberģa ciemu.

Vienlaikus ir aktualizējies jautājums par Kolberģa ciema paplašināšanu Šūpalu virzienā, jo par to interesi pašvaldībā izrādījuši nekustamo īpašumu īpašnieki. Ciemos zemes gabalus ir iespējams sadalīt mazākās minimālās platības vienībās nekā tas ir lauku teritorijā ārpus ciema, tādejādi veicinot apbūvi un investīcijas attiecīgajā apvidū.

Jaunākie komentāri

Ilgonis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Tomsons varēja ar Alsviķu pieredzējušām slaucejãm basketbolā turniru sarīkot. Naudu iedeva LBS.

18:03 15.01.2026

Ilgonis komentē:

Latvijas biatlonistiem 13. vieta Pasaules kausa posmā stafetē

Smiltis vēl nebirst no Rastorgujeva. Vai tad ar cukuru, ùdeni var sasniegt ļoti labus rezultātus. Nekad. Lielās tabletes ir vitamīni utt. Ar tiem tikai būs pareizie rezultāti. Bija diskvalificēts,[...]

18:01 15.01.2026

Ilgonis komentē:

Novads gatavojas vērienīgiem būvdarbiem

Būves atkal tualetes. Varonis.

17:56 15.01.2026