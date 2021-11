Rosās attālināti un cer uz kopābūšanu Ziemassvētkos

Adventa laikam un Ziemassvētkiem biedrība sākusi gatavoties jau pirms valsts svētkiem, dāvanu, svētku dekoru un citu rotājumu izgatavošanā uzaicinot dalīties pieredzē ziemerieti Jāni Bērtiņu (attēlā vidū).

Foto: no Invalīdu biedrības albuma



Pandēmijas laiks uzlicis papildu slogu visām nevalstiskajām organizācijām, arī Alūksnes Invalīdu biedrība nav izņēmums. Tomēr arī šie cilvēki ar īpašām vajadzībām iemācījušies strādāt attālināti, vasarā raduši iespēju doties kopīgā ekskursijā un gada nogalē aicina kopīgi svinēt svētkus, neaizmirstot par valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

Mācās strādāt attālināti

““Covid – 19” izplatības laikā mūsu uzdevums bija atrast pareizās darba formas, un jāatzīst, ka nemaz tik viegli mums neveicās. Tomēr pamazām tas mums izdevās: iemācījāmies strādāt attālināti gan ar saviem sadarbības partneriem, jumta organizāciju “Sustento”, gan ar sponsoriem un, protams, cits ar citu,” stāsta Alūksnes Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Edvīns Fricis Svars. Viņš atklāj, ka vasarā biedrība noorganizējusi arī ekskursiju uz tūristu iecienīto Līgatni, tā apmierinot cilvēku nepieciešamību pēc kopābūšanas.

Nepārtraukti strādājušas arī biedrības rokdarbnieces, un prieks un gandarījums par to, ka viņas kopā ar citu nevalstisko organizāciju pārstāvēm savus darinājumus vasarā varēja izlikt apskatei un pārdošanai apaļajā tornītī pie Jaunās pils, vienlaikus tiekoties arī ar apmeklētājiem, citu novadu ļaudīm.

Tāpat Invalīdu biedrībai pilsētā “uzticēta” viena apstādījumu dobe, ko visas vasaras garumā kopt un uzturēt kārtībā.

Gatavojas sarīkojumam

Tagad uzdevums domāt par to, ko vēl paspēt paveikt vecajā gadā. Jau šo ceturtdien, 25. novembrī pulksten 10, Invalīdu biedrības biedri aicināti pabūt kopā Alūksnes Kultūras centrā. Pasākums veltīts Starptautiskajai Invalīdu dienai, ko ik gadu atzīmē 3. decembrī, tā atgādinot par sevi pārējiem sabiedrības locekļiem. “Biedrības valde šajā pasākumā iecerējusi informēt biedrus par nākotnes plāniem, programmā paredzēta arī cita noderīga informācija, kā arī muzikāls sveiciens no Bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa “Puķuzirņi”,” stāsta E. F. Svars, tomēr visu pasākuma programmu neatklājot.

10. decembrī biedrība ne tikai savus biedrus, bet arī draugus no kaimiņu novadiem atkal aicinās uz Galda spēļu dienu Kolberģa tautas namā, bet 22. decembrī Alūksnes Kultūras centrā organizēs Ziemassvētku sarīkojumu. “Šajā tikšanās reizē esam aicinājuši piedalīties arī jauno Alūksnes novada domes vadību, lai tā mums pastāstītu par paveikto un nākotnes iecerēm. Koncertprogrammu šogad mums sniegt apsolījusies grupa “Ginc un es” no Rēzeknes. To baudīt aicinām ne tikai Invalīdu biedrības biedrus, bet laipni gaidīsim arī citu organizāciju, iestāžu pārstāvjus un jebkuru alūksnieti, kurš gatavs rēķināties ar nelielu līdzmaksājumu,” saka valdes priekšsēdētājs un uzsver, ka koncertam jāpiesakās savlaicīgi, zvanot pa tālruni 26760283 Guntai Jermacānei.

E. F. Svars atgādina, ka dalība visos pasākumos iespējama ar sadarbspējīgu sertifikātu, ņemot līdzi arī personu apliecinošu dokumentu.