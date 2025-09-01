Abonē! E-avīze
Svētdiena, 14. septembris
Sanita, Santa, Sanda, Sanija, Sandija
Rīt Apē Donoru diena

13:45 01.09.2025

Alūksniešiem.lv redakcija

Valsts asinsdonoru centrs aicina uz izbraukuma Donoru dienu Apē, 2025. gada 2. septembrī no pulksten 9.30 līdz 13.00, Skolas ielā 4, Apes tautas nama telpās. 

Aicināti tiek visi ziedot gribētāji, taču īpaši gaidīti ziedotāji ar O-, A+ un A- asins grupām. Katrs ziedojums ir nozīmīgs, un šobrīd nepieciešams ikviena atbalsts, lai nodrošinātu ārstniecības iestādēm tik ļoti svarīgos resursus. Pēc reģistrēšanās potenciālajam donoram jāaizpilda neliela anketa, kam seko saruna ar ārstu, temperatūras un asinsspiediena mērījumi, kā arī hemoglobīna pārbaude. Ja visi rādītāji ir labi, tad donors aicināts doties uz asins ziedošanu, kas aizņem aptuveni 20 minūtes.

Atgādinām, lai ziedotu asinis, līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments (pasi, personas apliecību vai jebkuru citu personu identificējošu apliecību, kas satur informāciju – personas kods, vārds un uzvārds, kā arī foto.)

