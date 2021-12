Restaurētās telpas papildina aizkari

Vērienīgas pārmaiņas šogad piedzīvojusi Alūksnes Jaunā pils, kur restaurētas Klavieru un Ērģeļu istabas. Šī gada izskaņā Klavieru un Ērģeļu istabu interjers papildināts ar 19. gadsimta otrajai pusei raksturīgiem aizkariem.

“Pēc restaurācijas darbiem, kas noslēdzās šovasar jūlijā, radās iecere telpas papildināt ar aizkariem, jo abos salonos bija paredzēts novietot arī lustras. Lai stilistiski noteiktu, kādas lustras iederētos šajos mūzikas salonos, pieaicinājām vienu no Latvijā pazīstamākajiem mākslas zinātniekiem Daini Bruģi. Viņš atbrauca uz Alūksni kopā ar dzīvesbiedri mākslas vēsturniecei, piļu un muižu arhitektūras un vēsturisko interjeru pētniecei Inu Līni, kura jautāja, vai domāts arī par aizkaru iegādi,” stāsta Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka.

Viņa atgādina – Alūksnes Jaunā pils celta vēlās Tjudoru neogotikas stilā, savukārt iekštelpām raksturīgs neoklasicisms vai neorenesanse, tādēļ lustru un aizkaru izvēlei vajadzēja būt ļoti pārdomātai. Tā kā tobrīd finansējums aizkaru iegādei nebija plānots, bijusi doma to atlikt uz nākamo gadu, taču, pārskatot muzeja finansējumu, radās iespēja tos iegādāties jau šogad. Aizkarus darināja interjera priekšmetu restaurācijas firma “Intarsija”, bet darba procesā konsultēja D. Bruģis un I. Līne.

“Līgums tika noslēgts par divu telpu aprīkošanu ar aizkariem, bet to nācās pagarināt. Ņemot vērā “kovid” radītos apstākļus un pandēmiju bija sarežģīts laiks audumu iegādei, jo to piegāde no Skotijas un Anglijas kavējās. Tomēr viss beidzās veiksmīgi, un gada nogalē varam priecāties par burvīgiem aizkariem, kas papildina telpas un vēl vairāk akcentē to nozīmīgumu,” saka D. Pelaka.

Muzeja direktore piebilst, ka aizkari vienlaikus pilda arī praktisku funkciju. Tie aizsedz žalūziju logā Klavieru istabā, kur skatāma multimediālā ekspozīcija “Helēnas dziedājums”. “Žalūzija bija nepieciešama loga aptumšošanai, bet tā ir mūsdienu izstrādājums. Aizkari to veiksmīgi “noslēpj”,” teic D. Pelaka.