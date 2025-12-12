Remontēs Pilssalas tiltu

Alūksnes novada pašvaldības deputāti lēmuši piešķirt naudu Pilssalas tilta remontam no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbs varētu sākties decembra vidū ar nepieciešamo kokmateriālu sagatavošanu. Vēlāk, veicot tilta klāja demontāžu un montāžu, iespējams, ka kādu laiku satiksme pār tiltu būs pilnībā slēgta arī gājējiem, informē pašvaldībā.
“Apsekojot Pilssalas tiltu, saņēmām ekspertu atzinumu, ka to ir iespējams ekspluatēt, tomēr vietām pamata un virsējais klājums savu laiku ir nokalpojis un nepieciešams remonts. Plānošana notiek, taču pašlaik finanšu līdzekļu šim nolūkam nav,” vasarā teica pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Sagaidot pilsētas svētkus, tilts atsevišķās vietās tika labots, mainot tilta koka detaļas, vienlaikus gaidot iespēju pamatīgam remontam.
Kapitālremontam tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, izsludināts iepirkums, lai saprastu, cik tas varētu izmaksāt. “Savulaik Pilssalas tilta un Saules tilta remontdarbu projektu plānojām iesniegt projektu konkursā klimata pārmaiņu programmā. Tomēr pēc izpildāmajiem mērķiem šajā programmā kvalificējās tikai Saules tilts, kura sakārtošanai finansējums no Eiropas fondu līdzekļiem tika piešķirts, bet Pilssalas tiltam to nesaņēmām. Tā remontam būs nepieciešams simtprocentīgs pašvaldības finansējums,” atklāj izpilddirektors.
27. novembra sēdē deputāti balsojot nolēma Pilssalas tilta remontam no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem piešķirt 129 374 eiro.
UZZIŅA
Alūksnes ezera lielāko salu Pilssalu ar Alūksnes pilsētas daļu, kas savulaik bijusi Alūksnes muižas teritorija, savieno Pilssalas tilts. Pēckara periodā tiltu uz Pilssalu cēla ievērojams skaits alūksniešu talku veidā, lai salā varētu rīkot Dziesmu svētkus. (Svinīgā atklāšana notika 1948. gadā.) Arī turpmākajā periodā tilts tika vairākkārt pārbūvēts. Pirmos atjaunošanas darbus veica 8. Smiltenes ceļu būves rajona celtnieki 20. gadsimta 50. gados (atklāja 1959. gadā). Savukārt 20. gadsimta 70. gados (atklāja 1977. gadā), kad vecais tilts savu laiku bija nokalpojis, to pārbūvēja 15. ceļu remonta un būvniecības pārvaldes strādnieki N. Čehova vadībā. 2007. gadā, pēc vērienīgiem renovācijas darbiem, Pilssalas tilts tika atklāts ceturto reizi un kalpo arī šobrīd. Tas, tāpat kā iepriekšējais, ir no koka, izņemot siju konstrukcijas, kas ir metāla. Septiņdesmit metrus garajam un sešus metrus platajam tiltam uz metāla sijām ir piestiprināti koka paneļi, kuru biezums ārējās malās ir 14 centimetri, bet vidū – 19 centimetri. Šāda konstrukcija izvēlēta, lai novērstu ūdens uzkrāšanos. Virs tiem garenvirzienā ir dēļu klājumus.
AVOTS: ALŪKSNES NOVADA MUZEJS
