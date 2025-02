Remontēs četrus ceļus

Ilustratīvs foto

Pirms diviem gadiem Alūksnes novada pašvaldība pārņēma no valsts septiņus autoceļus Annas, Ilzenes, Jaunannas, Pededzes, Veclaicenes un Ziemera pagastos, kuru uzturēšanu kopš 2024. gada 1. janvāra nodrošina Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde. Pašvaldība jau saņēmusi mērķdotāciju, un izvēlēti pirmie ceļa posmi, kur veiks darbus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pagastu apvienības vadītājas vietniece Svetlana Prenka – Mihailova Alūksnes novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē otrdien informēja, ka kopumā ir pārņemti apmēram 40 kilometri autoceļu, par ko saņemta mērķdotācija par 2024. gadu un 2025. gadu 127 583 eiro. Pagājušajā gadā šos pārņemtos autoceļus apsekoja neatkarīgs ceļu būvdarbu vadītājs un iesniedza pārvaldei nepieciešamo remontdarbu apjomu. Lai atjaunotu visus pārņemtos autoceļus visā garumā, ir nepieciešami 2 064 824 eiro. Šobrīd no uzkrātās mērķdotācijas nav iztērēts neviens cents, bet uzkrātā mērķdotācija sastāda tikai 6 % no nepieciešamā finansējuma. Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, būvdarbu vadītāja iesniegto informāciju, kā arī Ministru kabineta noteikumu prasības, ka mērķdotācija prioritāri ir jāizlieto autoceļiem, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, 2025. gada remontdarbu plānā ir iekļauti četru autoceļu posmi kā prioritāri,” skaidroja S. Prenka – Mihailova.

Komitejas vadītājs, priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons sēdē norādīja, ka finansējums ceļu atjaunošanai mērķtiecīgi taupīts un līdz šim nav iztērēts ne cents. Visi ceļi ir apsekoti, un šobrīd ir zināms, ar ko sākt. Deputātu starpā izvērtēs diskusijas par plānotajiem darbiem – visiem gribētos izdarīt vairāk, bet finansējums ir ierobežots. Deputāts Laimonis Sīpols norādīja uz ceļa “Pededze – Kalnapededze” problēmu, ka no lauksaimniecības tīrumiem ūdens nāk virsū uz ceļa un otrādi, tādēļ vaicāja, vai plānota grāvju rakšana. S. Prenka – Mihailova skaidroja, ka plānots noņemt apaugumu, un vietās, kur mainīs caurtekas, arī plānota grāvju rakšana.

Deputāts Modris Račiks apsver, vai, uzlabot ceļa posmu, piemēram, 150 metru garumā, ir ekonomiski izdevīgi. Viņš uzskata, ka labāk būtu izvēlēties vienu ceļu un sataisīt to 600 metru garumā. D. Tomsons iebilda, skaidrojot, ka vispirms jāizdara steidzamākie darbi, turklāt katrs ceļš ir savā novada vietā, līdz ar to darbība jūtama visā novadā, nevis tikai vienviet. “Kurš būtu tas vienīgais laimīgais pagasts, kuram atjaunotu ceļu pilnībā, bet kuram nemaz. Labāk izdarīt nedaudz, bet lai labums ir vairākiem. Skaidrs, ka ceļi netika pārņemti ideālā stāvoklī, bet nepārņemt nevarējām. Valsts tāpat ilgstoši nebija ieguldījusi šajos ceļos, un šobrīd varam sākt to darīt,” sēdē teica D. Tomsons. M. Račiks piekrita, ka ceļu stāvoklis Latvijā ir slikts un uzturēšana nav bijusi tāda, kā nākas. “Mēs tur neko glābt nevaram bez milzīgām naudām, un mums tādas naudas, visticamākais, nekad nebūs. Vai visu laiku lāpīsim trakās vietas un bīstamos posmus?” tā M. Račiks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Darbi plānoti ceļa posmos “Kaktiņi – Sauleskalns”, kur darbu izmaksas varētu būt 43 000 eiro, “Pededze –

Kalnapededze” – 51 000 eiro, “Ķūderi – Jaunanna” – 18 000 eiro, “Mežslokas – Čonkas – Dūre” – 14 000 eiro. Kopā tie ir 127 000 eiro jeb visa jau saņemtā mērķdotācija. S. Prenka – Mihailova vien piebilda, ka pēc saskaņojuma saņemšanas pārvalde veiks iepirkumu un tāme vēl var mainīties.