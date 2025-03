Reģionu ziņas: Aizkrauklietis uzvar jauno automehāniķu konkursā

Aizkraukles Profesionālas vidusskolas 4. kursa audzēknis, topošais automehāniķis Niks Pētersons uzvarējis labāko jauno automehāniķu konkursā “Young Car Mechanic 2025”. Uzvarētājs pārstāvēs Latviju starptautiskajā finālā, kur sacentīsies 13 Eiropas valstu labākie jaunie automehāniķi.

Kopumā šogad konkursā piedalījās 430 Latvijas tehnisko skolu audzēkņi, konkursa pirmajā kārtā atbildot uz testa jautājumiem tiešsaistē. Labākie 57 jaunieši kvalificējās pusfinālam. Savukārt finālā iekļuva 12 labākie jaunie automehāniķi no deviņām skolām. Viņu starpā finālā iekļuva arī Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 4. kursa audzēknis Niks Pētersons. Šogad, pirmo reizi konkursa vēsturē, pirmās piecas vietas izšķīra tikai dažu punktu un minūšu starpība. Trīs dalībniekiem bija identisks punktu skaits, un viņi cīnījās par otro un ceturto vietu. Šajā gadījumā izšķirošais bija izpildes laiks.

Nika sākotnējais mērķis bija iegūt septīto vietu vai augstāk un jaunietis būtu bijis gandarīts. Izdzirdot, ka ieguvis pirmo vietu, Niks bija ļoti pārsteigts. Grūtākie uzdevumi bija augstsprieguma diagnostika, jo Niks atzīst, ka nebija gaidījis ne uzdevumu par aizdedzes sistēmu, ne elektroauto simulāciju. Liela nozīme konkursā bija skolotāju atbalstam un arī praktiskajām zināšanām. Tās Niks ir ieguvis, gan piedaloties “Erasmus” projektos, dodoties uz prakses vietām papildināt zināšanas, gan arī praktiski darbojoties savā brīvajā laikā. Šobrīd Niks jau strādā praksē auto dīlera servisa centrā Rīgā.

Tagad priekšā gatavošanās starptautiskajam finālam, kas šogad notiks Horvātijā. Tajā sacentīsies 13 konkursa dalībvalstu uzvarētāji. Viņu skaitā arī Niks. Starptautiskais fināls notiks no 13. līdz 20. jūnijam, uz kuru kopā ar Niku dosies skolotājs Edgars Šals un “Inter Cars Latvija” pārstāvji. Kopumā starptautiskajā konkursā pirmo kārtu uzsāka 3200 jauno mehāniķu no vairāk nekā 260 tehniskajām skolām visā Eiropā.

Laikraksts “Staburags”

Iecavā “Rail Baltica” būvnieki aicina sadarboties

Uzņēmums “ERB Rail” sācis starptautiskās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” pamattrases Iecavas infrastruktūras apkopes punkta būvlaukuma iekārtošanu 10,5 kilometru attālumā no Iecavas centra.

16 hektāru teritorijā notiek sagatavošanās, iezīmējot pamattrases būvdarbu sākšanas vietu. Šī teritorija pamattrases būvniecības laikā kalpos kā loģistikas bāze un pagaidu birojs “ERB Rail” komandai dienvidu posma būves gaitā no Misas līdz Lietuvas robežai.

Lai nodrošinātu darba gaitu, būvnieks uz sadarbību aicina vietējos uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus, kas var nodrošināt ēdināšanu, āra apgaismojuma ierīkošanu un artēziskos urbumus. Būvnieks meklē sadarbības partnerus naktsmītņu nodrošināšanai Iecavas infrastruktūras apkopes punkta tuvumā, kā arī speciālistus koku zāģēšanā, celmu rakšanā un pievedceļu uzturēšanā.

Lai varētu racionāli sadarboties, svarīgi novērtēt komersanta kapacitāti un piegādes termiņus, kā arī uzņēmuma spēju nodrošināt pakalpojumus tieši Iecavas infrastruktūras apkopes punktā un tā apkārtnē.

Plašāka mēroga būvdarbi sāksies aprīlī, kad paredzēts likt būvlaukuma pamatni. Pamattrases būvlaukums tiks veidots kā uzbērums aptuveni 2 metru augstumā. Līdz tam kravas transporta intensitātes palielinājums nebūs liels – piegādes uz būvlaukumu notiks līdz desmit kravas transporta vienībām diennaktī pa vienu transporta maršrutu.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Valkā atbalsta ukraiņu basketbolistus

Sākoties karam Ukrainā, basketbolists Ainārs Bagatskis, tobrīd Ukrainas nacionālās basketbola izlases treneris, un viņa sieva Ilze organizēja jauno basketbolistu – bērnu un jauniešu – nogādāšanu Latvijā. Viena no vietām, kur šos kara bēgļus silti uzņēma, bija Latvijas – Igaunijas pierobežas pilsēta Valka.

Tagad jaunie basketbolisti trenējas Basketbola klasē Valkā (agrāk – VEF basketbola akadēmija Valkā). Tā ir sporta organizācija, kas nodrošina profesionālus treniņus dažāda vecuma jaunajiem basketbolistiem pieredzējušu treneru vadībā, dzīvošanu ērtā un mūsdienīgā dienesta viesnīcā, kā arī mācības Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolā vai kaimiņpilsētas Valgas arodskolā.

Ar 37 dažāda vecuma bērniem un jauniešiem strādā FIBA (Starptautiskā Basketbola federācija) kategorijas treneris A. Tiniakovs un basketbola leģenda, treneris Pēteris Višņevics. 23 audzēkņi ir Ukrainas kara bēgļi. Lielākajai daļai tuvinieki palikuši kara plosītajā dzimtenē.

Viņi dzīvot, mācīties un trenēties Latvijā var, pateicoties atbalstītāju atsaucībai. Sākumā atsaucība bija ļoti liela, taču ceturtajā kara gadā iestājies pieradums. Arī ekonomiskā situācija Latvijā nav pārāk spoža, tāpēc pilnvērtīgi nodrošināt ukraiņu bērnu un jauniešu dzīvi, treniņus, piedalīšanos sacensībās kļūst arvien grūtāk. Viņi spēlē Reģionālajā līgā, U19, U17 čempionātos, bet jaunāko sportistu mači vēl tikai priekšā. Visu šo laiku jaunos basketbolistus atbalstījusi Valkas novada pašvaldība, vietējais ražošanas uzņēmums SIA “Pepi Rer”, SIA “Aldar Latvija”, “Cool”, vairāki Rotari klubi, Latvijas un Vācijas Sarkanais Krusts, labdarības organizācija “ziedot.lv” un citas, kā arī daudzi privātie atbalstītāji. Diemžēl ar to nepietiek.

Nu atbalstītāju pulkam pievienojies arī viens no Latvijas lielākajiem daudznozaru uzņēmumiem “Draugiem Group”. Uzņēmuma runasvīrs Jānis Palkavnieks paziņojumā medijiem par atbalstu ukraiņu bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo Valkā un spēlē basketbolu Valkas komandās, vēsta: “Mēs atbalstām Ukrainas tautas cīņu pret okupantiem jau no pirmās dienas. Kad kopā ar citiem uzņēmējiem dibinājām fondu “Uzņēmēji mieram”, viena no “Draugiem Group” atbildībām bija tieši droša patvēruma sagādāšana kara bēgļiem Latvijā. Pie mums ierodas bērni, jaunieši un viņu mammas, kamēr tēvi un brāļi aizstāv savu zemi ar ieročiem rokās. Ja brīvības cīnītāju tuvinieki ir drošībā un aprūpēti, tad arī karavīri kaujas laukā var cīnīties daudz jaudīgāk. Kopā mēs uzvarēsim!”

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Lejasciemā radīti torņi dzīvnieku vērošanai

Lejasciemietis Jānis Naglis radījis jaunu dabas tūrisma aktivitāti, kas sniedz iespēju ikvienam interesentam vērot dzīvniekus, putnus un dabas norises.

Uzstādīti 10 novērošanas torņi un radīta infrastruktūra jaunai dabas tūrisma aktivitātei Lejasciema pagastā. Šī ir iespēja ne tikai baudīt ainavu, bet arī izzināt vietējo floru un faunu, uzzināt vairāk par dabas procesiem un iegūt jaunas zināšanas par vides aizsardzību.

J. Naglis stāsta, ka tas ir viņa izlolots projekts, kopā ar sabiedroto – mednieku – palīdzību tas ir realizēts. “Desmit torņi atrodas mednieku klubs “Lejasciems – Dūre” teritorijā,” saka J. Naglis un turpina: “Daudzi brauc uz Āfriku skatīties, kāds izskatās zilonis, žirafe, bet nezina, ka mums pašiem ir tāds stalts dzīvnieks kā staltbriedis. Ne velti viņam tāds nosaukums – staltais bullis, staltbriedis. Un riesta laiks – tas ir kaut kas brīnišķīgs, kad bauro un skan viss mežs! Daudzi cilvēki man ir prasījuši, lai riesta laikā aizvedu paklausīties. Tā kā “Satekā” bija iespēja realizēt projektu, tad ienāca doma par šādiem novērošanas torņiem, kas būtu noderīgi gan medniekiem, gan interesentiem. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka mednieki nav tikai tie, kas nogalina, kā daudzi domā, bet regulē dzīvnieku skaitu.”

Viņš arī paskaidro, ka pirms došanās uz novērošanas torņiem tas ir jāsaskaņo ar viņu.

“Tiem, kam ir doma doties, jāzvana, brauksim un vērosim. Pirmkārt, man jāparāda vieta, kur šie torņi ir. Otrkārt, par visu drošību atbildu es. Daudzi no šiem torņiem ir arī uz privātās zemes, bet, protams, varu iedot arī koordinātes un var visu norunāt. Es arī izstāstīšu, kad var braukt, tāpat jau arī mednieki piesaka medības, kādam tas viss ir jākoriģē. Bet, ja ir interese, zvans man un sarunājām, jo šie torņi ir publiski pieejami,” saka J. Naglis.

Laikraksts “Dzirkstele”