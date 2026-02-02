Rallijā saziedoti 160 eiro

Aizvadītā rallija “Alūksne” laikā notika arī labdarības akcija “Rallijs par džipu”, un jau pasākuma atklāšanas vakarā tika saziedoti 160,88 eiro.
No Alūksnes ziedojumu kastīte aizceļoja uz Gulbeni, kur atpūtas vietā “Gulbenes boulings” notika rallijam veltīta ballīte ar grupu “Tranzīts”. Ziedojumu kastīte šajā vietā paliks un tur varēs turpināt ziedot akcijai “Auto Ukrainai”.
“Sirsnīgs paldies ikvienam, kurš ziedoja!” teic Alūksnes un Apes novada fonda pārstāve Diāna Lozko. Visiem tiem, kuri komentāros šaubās, kur nokļūst Fonda sūtītie auto, organizācija lūdz sazināties un doties nākamajos konvojos kopā ar brīvprātīgajiem līdz frontes līnijām. “Neko citu mēs nevaram jums atbildēt, kā tikai to, ka laimīgi ir tie, kuri neatrodas frontē un no citas valsts drošībā var komentēt par visu milzīgo Ukrainu. Ukrainas aizstāvjiem vajadzīga reāla palīdzība – kamēr sociālajos tīklos kāds kurina naidu, mēs darīsim visu, kur mēs zinām, ka varam palīdzēt.
Brauciet līdzi vai arī izejiet ārā skaistā laikā, kamēr te ir mierīgas debesis! Baudiet dzīvi mierā un novērtējiet to, un mazāk tērējiet laiku, datorā rakstot komentārus!
Mieru un mīlestību visiem!” saka brīvprātīgā D. Lozko.
Jāatgādina, ka ziedošana automašīnām ukraiņu brīvības aizstāvjiem Alūksnes rallija pasākumos jau kļuvusi par tradīciju un notiek katrā šajā pasākumā.
