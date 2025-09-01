Rada vidi, kur cilvēks nejūtas vientuļš

Apskata vēsturiskas vietas
Biedri aktīvi piedalījušies dažādos pasākumos – gan vienas, gan divu dienu ekskursijās, piedzīvojuši sportiskas sacensības un svinējuši svētkus, kas stiprinājuši piederības sajūtu un draudzības saites. Kā vienu no spilgtākajiem vasaras notikumiem biedrības valdes priekšsēdētāja S. Rateniece izceļ divu dienu braucienu uz Igauniju, kura laikā dalībnieki ne vien baudījuši gleznainas ainavas un apskatījuši vēsturiskas vietas, bet arī veldzējušies avota ūdenī, pārnakšņojuši kempingā pie ezera un radījuši atmiņas, par kurām vēl ilgi runāt. “Neaizmirstama bija divu dienu ekskursija uz Igauniju,” stāsta Solvita Rateniece. Ceļojums sākās ar piestāšanu Kuremē, kur atrodas Pihticas Debesīs uzņemšanas Stavropigiskais sieviešu klosteris – vienīgais pareizticīgo klosteris Igaunijā, kas joprojām aktīvi darbojas. Tās iespaidīgais arhitektūras ansamblis ar pieciem baznīcas kupoliem, mūķeņu mājām, svētceļnieku telpām, skolu, kapsētu un dziedniecisko avotu atstāja īpašu iespaidu arī uz alūksniešiem.
