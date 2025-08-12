Pūtēju orķestra programmu turpmāk īstenos Alūksnes Mūzikas skola

Spēkā stājušies grozījumi Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā”, informē pašvaldība. Grozījumi paredz, ka turpmāk ar profesionālās ievirzes izglītības novirzienu saistīto pūtēju orķestra programmu īstenos profesionālās ievirzes izglītības iestāde “Alūksnes Mūzikas skola”, nevis Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, kā tas bija iepriekš.
Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pūtēju orķestra dalībniekiem nebūs jāveic līdzmaksājums. Savukārt papildus valsts mērķdotācijai, interešu izglītības pedagogu darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām pašvaldības budžetā šim gadam paredzētais finansējums orķestra programmā ir 32 660 EUR.
Saistošajos noteikumos par interešu izglītības programmu īstenošanu veikti arī citi grozījumi, kas dos iespēju detalizētāk izvērtēt interešu izglītības programmu pieteikumus.
Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 16/2025 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 11/2024 “Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes novadā”” oficiālā publikācija izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 7. augusta laidienā Nr. 150. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties vietnē www.likumi.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.
