Foto: www.pixabay.com

SIA “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima Kubliņa informē, ka zemē nomestu izsmēķu ir tik daudz, ka ar tiem piepildīt tukšu burku var pusstundas laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Latvijā ir pat vietas, kur pietiek noiet 300 metrus, lai burka

būtu pilna ar izsmēķiem. Izsmēķu savākšanas tvertnes publiskās vietās nav

pietiekoši daudz, un bezatbildīgākā sabiedrības daļa, metot izsmēķus zemē, ir

radījusi prātam neaptveramu vēsturisko cigarešu izsmēķu piesārņojumu – to ir

secinājuši “Zaļā josta” rīkotā izaicinājuma #PiepildiBurku dalībnieki, kas

piedalījās izsmēķu lasīšanas konkursā.

Izaicinājums #PiepildiBurku norisinājās projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”

ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas, uzskatāmi parādot skarbo realitāti – cigarešu

izsmēķi lielos apmēros atrodami gan ceļmalās, gan pludmales smiltīs, gan atpūtas

vietās un citviet dabā. “Šogad izaicinājumā #PiepildiBurku iesaistījās iedzīvotāji no

dažādām Latvijas vietām, kopumā salasot apmēram 11 litrus dabā nomestu izsmēķu.

Kā atzīst paši izaicinājuma dalībnieki, tikai sākot lasīt dabā nomestos izsmēķus, viņi

aptvēra, cik šī piesārņojuma problēma ir aktuāla, jo ikdienā šim piesārņojumam

paejam garām, to pat īsti neievērojot. Dabā nomesti izsmēķi saplūst ar smiltīm,

ceļmalas putekļiem vai ierušinās zālē. Tikai salasītā veidā spējam apzināties, ka visur,

kur bijis cilvēks, dabā palicis izsmēķu piesārņojums,” norāda “Zaļā josta” pārstāve

Laima Kubliņa.

Apdraud visu dzīvo dabu

Cigaretes izsmēķis jeb cigaretes filtrs ir izgatavots no plastmasas – celulozes acetāta,

kas bioloģiski nenoārdās. Apkārtējās vides ietekmē, saules gaismā un mitrumā filtra

materiāls pakāpeniski sadalās ļoti sīkās mikroplastmasas daļiņās, kas nonāk dabā un

līdz ar tām – dabā nokļūst visas smēķēšanas laikā filtrā uzkrātās kaitīgās vielas –

nikotīns, smagie metāli, toksīni un virkne ķīmisku vielu, kas apdraud visu dzīvo

dabu: gan ūdens iemītniekus, gan putnus un dzīvniekus, gan arī ietekmē cilvēka

veselību. Tādēļ ikviens dabā nonācis izsmēķis ir drauds visam dzīvajam. Lai mazinātu

izsmēķu kaitējumu dabai, ir būtiski izsmēķus izmest sadzīves atkritumos, kā arī

iesaistīties dabas attīrīšanā no izsmēķu vēsturiskā piesārņojuma.

Šogad izaicinājuma #PiepildiBurku izsmēķu lasīšanas konkursā piedalījās 6

dalībnieki, kas visi apbalvoti ar dabai draudzīgām pateicības balvām no “Zaļā josta”.

Par vērtīgāko ieguldījumu tīras vides veidošanā specbalvu saņēma rīdzinieki Annija

Bērziņa un Matīss Caune, kā arī Paula Rieviņa no Cēsīm.

Ar jautājumu sev un citiem – kādu ceļu mēs vēlamies izvēlēties nākotnē – pārdomas

par zemē nomestajiem izsmēķiem raisījusi izaicinājuma dalībniece Annija Bērziņa no

Rīgas. “Ik gadu vasarā dodos peldēties uz jūru Daugavgrīvā. Uz jūru ved skaista

taciņa, vietām asfaltēta, vietām dabiski mežaina. Nolēmu atsaukties interesantajam

izaicinājumam #PiepildBurku un noskaidrot, kāds ir mans ceļš uz atpūtas vietu, kuru

bieži veicu, pat nepievēršot uzmanību izsmēķu klātesamībai. Atklātais mani šokēja.

Nepilnas pusstundas laikā biju pielasījusi divas burciņas ar izsmēķiem. Izsmēķus

pamanīju ik uz sprīža, kad acis bija ietrenētas fokusēties uz šiem sīkajiem

atkritumiem. Kopumā radās jautājums – kādu ceļu sev un citiem mēs vēlamies

izvēlēties nākotnē – izsmēķu vai tomēr dabisku? Pirms pludmales atļāvos izbērt burciņu saturu, lai nofotografētu savākto un uzrunāju garāmejošos atpūtniekus, kas

pievērsa uzmanību salasītajiem izsmēķiem. Pastāstīju, ka šos izsmēķus salasīju tepat

pa ceļam līdz jūrai, un jautāju vai viņi zina, ka izsmēķi satur plastmasu. Sastaptie

cilvēki bija pārsteigti par tik lielu piesārņojuma daudzumu, bet nezināja, ka filtri ir no

plastmasas,” norāda A. Bērziņa, uzsverot, ka pie vainas ir iedzīvotāju izglītības vai

zināšanu trūkums un neapzinīgs un bezatbildīgs pret apkārtējo vidi dzīvesveids.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Iedzīvotāji ir jāizglīto

Iedzīvotāji ir jāizglīto, ka atkritumus nevajadzētu mest dabā, pat šādus vismazākos.

Cilvēku bezatbildīgā rīcība ar izsmēķiem pārsteigusi un saniknojusi arī Matīsu

Cauni no Rīgas. “Piedalījos izaicinājumā #PiepildBurku ziņkārības pēc. Mans

mērķis bija aiziet 4 minūšu pastaigā no mājām līdz veikalam, kas ir 300m attālumā

un nofiksēt, vai apkārtnē mētāsies vai nemētāsies izsmēķi. Paķēru tīru Spilva

kečupa stikla burku, cimdus un brāli palīgā, un devos izaicinājumā. Redzētais

mani nokaitināja, jo es nebiju līdz veikalam ticis, bet burciņa jau bija pilna. Tas

lika man padomāt, kā rīkojamies ikdienu. 300m = pilna kečupa burciņa! 600m –

???,” sašutumu pauž M. Caune. M. Caune regulāri piedalās Lielajā Talkā un

uzsver, ka pēc lielās talkas kādu brīdi apkārtne ir samērā sakopta. Atkritumu urna

gan atrodama tikai pie autobusa pieturas un veikala, bet 10 m no veikala tik un tā

mētājas izsmēķi.. “Pēc mēneša apskatīšos un izstaigāšu vēlreiz, lai redzētu, vai

sakoptā no izsmēķiem apkārtne ir atkal piesārņota,” apzinīgi norāda M. Caune,

uzsverot, ka noderētu izkārtnes, kas vēlreiz un vēlreiz atkārtotu, ka cigarešu

izsmēķis ir plastmasa, un ka tas piesārņo vidi ar mikroplastmasu.

Savukārt Paula Rieviņa no Cēsīm dalību konkursā #PiepildiBurku izvērta spraigās

ģimenes sacensībās, kopā ar vecākiem sacenšoties, kurš ātrāk piepildīs burku ar

izsmēķiem, dodoties atpūtā pie jūras. Tā kā pirmie izsmēķi jau tika savākti,

izkāpjot no mašīnas, un, pa ceļam caur mežu burkas pildījās vēl straujāk, P.

Rieviņa atzina: “Kopumā pēc šīs kopīgās sacensības palika diezgan skumjas

sajūtas, jo nebiju pat aizdomājusies, ka izsmēķi dabā var būt tik daudz. Bet, kad

saliek visu šo kopā, tas ir diezgan bēdīgi.”

Lai arī konkurss #PiepildiBurku ir noslēdzies, “Zaļā josta” atgādina, ka

izaicinājums mums visiem piepildīt burku ar zemē nomestiem izsmēķiem turpinās.

Ikviens ir aicināts, dodoties pastaigā pie dabas, ņemt līdzi tukšu stikla burku,

piepildīt to ar izsmēķiem, kurus pēc pastaigas izbērt sadzīves atkritumu

konteinerā, bet tukšo burku un tās metāla vāku – nodot pārstrādei.