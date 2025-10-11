Abonē! E-avīze
Sestdiena, 11. oktobris
Monta, Tince, Silva
weather-icon
+13° C, vējš 2.24 m/s, R vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs”

08:00 11.10.2025

Sandra Apine

190

Līdz 25. oktobrim norit Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2025” sabiedrības atzinības balsošana, informē ministrija. Balsojuma mērķis ir noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu, kas saņems īpašo sabiedrības atzinības balvu. Konkursa dalībnieku vidū ir arī Apes pagasta zemnieku saimniecība “Vosukalni”, kurā saimnieko Purakalnu ģimene.

Purakalnu ģimene no Smiltenes novada saimnieko vectēva zemē – ZS “Vosukalni”, kur ikdienā plecu pie pleca strādā jau trīs paaudzes. Saimniecības vadītājs Guntars Purakalns organizē darbus, lai viss ritētu kārtīgi un raiti, bet katram ģimenes loceklim ir savs pienākums un ieguldījums. Kopā tiek apsaimniekoti 380 hektāri zemes, audzējot graudus un kartupeļus, un darbi sētā nekad neapstājas.

Guntara dēls Ernests ir tehniskās puses meistars, kas ar savām prasmēm nodrošina, lai saimniecība darbotos visās sezonās – no sējas līdz ražas novākšanai. Kristīne ir mājas dvēsele un pavarda sirds, kas sagaida ģimeni ar siltu maltīti un rada mieru pēc smagas darba dienas. Guntara meita Nadīna ir palīgs gan digitālajos risinājumos, gan praktiskajos darbos, vienmēr gatava sniegt atbalstu. Jaunākās paaudzes pārstāves – Ieva un Elīna – augot apgūst darba tikumu un cieņpilnu sadarbību, bet mazmeita Lauma ar bērnišķīgu nopietnību gādā par vistām un kaķiem, jo arī šie darbi ir svarīgi saimes dzīvē.

Purakalnu ģimenes spēks slēpjas kopībā, kas mantota no senčiem, un viņi tic, ka, tikai atbalstot un stiprinot vienam otru, iespējams paveikt lielas lietas. ZS “Vosukalni” aktīvi iesaistās vietējā kopienā – jau vairāk nekā 25 gadus rūpējas par pašvaldības ceļiem, palīdz iedzīvotājiem ar tehniku dažādos darbos un dalās ar pašu izaudzēto ražu. Ģimene atbalsta arī Apes skolu un kultūras centra iniciatīvas, sniedzot gan praktisku palīdzību, gan piedaloties sabiedriskos pasākumos.

■ Ikviens interesents tiešsaistē vietnē https://sejejs.lv/nominanti/ reizi dienā var balsot līdz konkursa laureātu apbalvošanai 25. oktobrī. Tāpat interesenti vienā dienā var balsot par vairākiem konkursa dalībniekiem.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vēlas konkrētību slimnīcas turpmākajā darbā (7)

08:00 06.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts (13)

10:49 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Godinot Alūksni – par pagātni, cilvēkiem un drosmi  (1)

16:07 04.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“No sevis neaizbēgsi” (2)

08:00 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ceļu satiksmes negadījums Zeltiņos (1)

09:34 10.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazajos Kalncempjos netrūkst ideju un darītāju

08:00 07.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedoklis par valdības lēmumu iekļaut Alūksnes novadu Latgales Speciālajā ekonomiskajā zonā?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 16:00

Amatierteātra "Viesistaba" komēdija "Labo sievu skola"
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Komēdija “Labo sievu skola”
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Franču komēdija vienā cēlienā “Lomu spēles”
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Konkurss - koncerts "Vēl nav par vēlu"
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 21:30

Balle ar grupu “Putukvass”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Beard komentē:

Ceļu satiksmes negadījums Zeltiņos

Vienmēr tie vīrieši vainīgi..

10:36 11.10.2025

Vārds komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Jā, labāk manu galvu ņēma ne 'terneta portāliņ'

21:46 10.10.2025

Es tevi paziistu komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Tu vaards pats vienreiz turi muti jo esi viens liels interneta portalu propagandas balamute..

18:58 10.10.2025

Adel komentē:

Astoņas paaudzes vienā grāmatā

Autore malace tapis loti interesants romaans..tas ir ko veerts....var uzzinat ne tika juusu i dzimtas vesturi bet ari laikmetu raksturojumus un iezimes..bet sai vesturei jaaturpinas..jacer ka kaads[...]

18:43 10.10.2025

Vārds komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Nu i dzen sevi kapā i tur' mut'.

15:32 10.10.2025