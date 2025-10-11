Purakalnu ģimene izvirzīta konkursam “Sējējs”

Līdz 25. oktobrim norit Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2025” sabiedrības atzinības balsošana, informē ministrija. Balsojuma mērķis ir noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu, kas saņems īpašo sabiedrības atzinības balvu. Konkursa dalībnieku vidū ir arī Apes pagasta zemnieku saimniecība “Vosukalni”, kurā saimnieko Purakalnu ģimene.
Purakalnu ģimene no Smiltenes novada saimnieko vectēva zemē – ZS “Vosukalni”, kur ikdienā plecu pie pleca strādā jau trīs paaudzes. Saimniecības vadītājs Guntars Purakalns organizē darbus, lai viss ritētu kārtīgi un raiti, bet katram ģimenes loceklim ir savs pienākums un ieguldījums. Kopā tiek apsaimniekoti 380 hektāri zemes, audzējot graudus un kartupeļus, un darbi sētā nekad neapstājas.
Guntara dēls Ernests ir tehniskās puses meistars, kas ar savām prasmēm nodrošina, lai saimniecība darbotos visās sezonās – no sējas līdz ražas novākšanai. Kristīne ir mājas dvēsele un pavarda sirds, kas sagaida ģimeni ar siltu maltīti un rada mieru pēc smagas darba dienas. Guntara meita Nadīna ir palīgs gan digitālajos risinājumos, gan praktiskajos darbos, vienmēr gatava sniegt atbalstu. Jaunākās paaudzes pārstāves – Ieva un Elīna – augot apgūst darba tikumu un cieņpilnu sadarbību, bet mazmeita Lauma ar bērnišķīgu nopietnību gādā par vistām un kaķiem, jo arī šie darbi ir svarīgi saimes dzīvē.
Purakalnu ģimenes spēks slēpjas kopībā, kas mantota no senčiem, un viņi tic, ka, tikai atbalstot un stiprinot vienam otru, iespējams paveikt lielas lietas. ZS “Vosukalni” aktīvi iesaistās vietējā kopienā – jau vairāk nekā 25 gadus rūpējas par pašvaldības ceļiem, palīdz iedzīvotājiem ar tehniku dažādos darbos un dalās ar pašu izaudzēto ražu. Ģimene atbalsta arī Apes skolu un kultūras centra iniciatīvas, sniedzot gan praktisku palīdzību, gan piedaloties sabiedriskos pasākumos.
■ Ikviens interesents tiešsaistē vietnē https://sejejs.lv/nominanti/ reizi dienā var balsot līdz konkursa laureātu apbalvošanai 25. oktobrī. Tāpat interesenti vienā dienā var balsot par vairākiem konkursa dalībniekiem.
Komentāri