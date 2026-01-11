PTAC aicina ievērot drošību slēpošanas trasēs un slidotavās

Atpūta slēpošanas trasēs, kā arī slidošana aizvien ir populārs brīvā laika pavadīšanas veids ziemā, taču tas saistās arī ar zināmiem riskiem, tāpēc uzmanība jāpievērš gan pakalpojuma drošumam, gan arī pašam ziemas prieku baudītājam jābūt pietiekami piesardzīgam. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina nepārvērtēt savas spējas un ievērot drošības noteikumus, baudot ziemas priekus.
Bieži vien traumu iemesls ir paša cilvēka neuzmanība un nepietiekamas prasmes. Bērns līdz septiņu gadu vecumam ir jāpieskata. Kā liecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas informācija, lielākā daļa gūto traumu bērniem ir saistīta ar ietriekšanos šķērslī (kokā vai stabā) vai ar traumām, kas gūtas uz ledus.
Ņemot vērā, ka slēpošanas trašu lietotāji bieži vien ir gan iesācēji, gan bērni, pirms dodies slēpot vai vizināties ar ragavām, primāri ir jānodrošinās ar lietām, kas palīdz izsargāties no traumām:
- Bērnam neatkarīgi no vecuma un izvēlētā sporta veida galvā ir jābūt aizsargķiverei, kas pasargās no galvas traumām;
- Nepieciešami roku, kāju un muguras aizsargi, kas pasargās no izmežģījumiem un lūzumiem.
Negadījumi var notikt nepareiza vai nolietota ekipējuma dēļ, tādēļ labā kārtībā esošs aprīkojums ir ļoti būtisks slēpotāju, snovbordistu un slidotāju drošībai.
Atrodoties slēpošanas trasē vai slidotavā, PTAC aicina ievērot šādus padomus:
- Pārliecinies, ka inventārs ir lietošanas kārtībā;
- Nepārvērtē savas un bērna spējas un dari tikai to, kas ir pa spēkam;
- Izmanto slidotavas laukumu un slēpošanas trasi un inventāru tikai tam paredzētajiem mērķiem;
- Ievēro slidotavas un slēpošanas trases kārtības noteikumus, piemēram, pacēlāja izmantošanas noteikumus;
- Ievēro atbilstošu distanci;
- Pievērs uzmanību slēpošanas trasē izvietotajām brīdinājuma zīmēm;
- Ievēro drošas slēpošanas un slidošanas nosacījumus, sevišķu uzmanību pievēršot priekšā braucošajiem, par kuru drošību esi atbildīgs;
- Pirms uzsāc kustību vai veic manevru, paskaties apkārt;
- Traumu gadījumā zvani 113!
