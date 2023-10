Problēmu risināšana Gaujienā – ar vēsu prātu

Ceturtdien, 2023. gada 28. septembrī, Gaujienas pilī aizvadīta Smiltenes novada pašvaldības vadības pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem. Vairāk nekā divu stundu ilgajā sarunā aktualizēti tādi temati, kā Gaujienas pils iespējamā pārdošana, siltuma tarifi un infrastruktūra pagastā, izmaiņas skolu tīklā un citi. Secināts – ar “kliegšanu” neko panākt nevar, ir vairāk jāsarunājas.

Smiltenes novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Avota un deputāti – Inga Ērgle un Otārs Putrālis. Uz sanāksmi ieradās vairāk nekā 30 gaujienieši.

Kā ierasts, tikšanās pirmajā daļā E. Avotiņš informēja par pašvaldības 2023. gada budžetu, īpaši, akcentējot situāciju Gaujienā, kā arī pastāstīja par lielākajiem investīciju projektiem. Turpinājumā E. Zurģe atbildēja uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem, no kuriem viens bija par friziera pieejamību pagastā. Pašvaldībai nav tiešas ietekmes uz šāda pakalpojuma radīšanu, tomēr tā var sniegt atbalstu telpu jautājuma risināšanā. Tāpat topošajiem vai esošajiem skaistumkopšanas speciālistiem ir iespēja startēt pašvaldības konkursā “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” un saņemt līdzfinansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai līdz pat 3000 eiro.

Kāds iedzīvotājs pauda neizpratni, kāpēc Smiltenes novada kapsētās svētdienās un pirmdienās netiek veikta apglabāšana. Šādu kārtību paredz pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16/22 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, taču ar piebildi “izņemot atsevišķus ārkārtas gadījums, iepriekš saskaņojot ar kapsētas apsaimniekotāju” (12. punkts). Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā apbedīšana var notikt arī svētdienās un pirmdienās. Taču pašvaldība, pārstrādājot saistošos noteikumus, ņems vērā šo jautājumu, un pārvērtēs šo ierobežojumu nepieciešamību.

Viens no plaši iztirzātiem jautājumiem bija šīs sezonas siltuma tarifi. Gaujienā apkuri nodrošina divas katlumājas – “Gaismas” un “Robežnieki” – no kurām pirmajā saražotais siltums ir būtiski lētāks. Būtiska ietekme ir katlumājas operatoram – pakalpojums, ko nodrošina privātais komersants ir dārgāks, jo šajā gadījumā būtiska ir peļņa. Pašvaldība ar šādu pakalpojumu nepelna, tāpēc tas katlumājā “Gaismas” ir kļuvis lētāks. Savukārt, katlumājā “Robežnieki” iepriekšējā apkures sezona bija pirmā, kad tika strādāts ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātiem, līdz ar to arī tarifs rēķināts pēc reāliem rādītājiem nevis aptuvenā aprēķina. Kāds iedzīvotājs, pamatojoties uz vairākiem novērojumiem, tomēr aicināja pievērst uzmanību un vēlreiz izvērtēt noteiktos tarifus, kas tika ņemts vērā.

Aktualizēts jautājums arī par skolu. Iedzīvotājus informēja, ka pašreiz ministrijas noteiktais minimālais skolēnu skaits 7.–12. klasē ir desmit. Gaujienas izglītības iestādes šo kritēriju pašreiz sasniedz. Bažīgāks ir jautājums par speciālās skolas likteni – iespējamu apvienošanos ar šādu izglītības iestādi Palsmanē. Iedzīvotāja aicināja pašvaldības vadību pasteidzināt šī lēmuma pieņemšanu, lai skolotāji, vecāki un citas iesaistītās puses varētu plānot savu nākotni. Tāpat tika jautāts par jaunu pedagogu piesaisti, risinot dzīvokļu pieejamību. Nepietiekams dzīvojamais fonds ir visa novada problēma. Gaujienā situācija ir salīdzinoši laba, jo pašvaldības īpašumā ir vairāk nekā 50 dzīvokļu īpašumi, kas gan tukši nestāv, bet, ja ir reāla pamatota specialista nepieciešamība, var tikt rezervēti šādam mērķim.

Iespējama Gaujienas pils pārdošana – šī brīža aktuālākais un sāpīgākais jautājums. Iedzīvotāji neslēpj savu sarūgtinājumu, tajā pat laikā saprotot, ka īpašums ir jāsakopj, jāattīsta, jāveicina tā ekonomiskā vilkme, kas potenciāli uzlabos situāciju un radīs jaunas darba vietas pagastā. E. Avotiņš solīja iedzīvotājiem organizēt kopīgas tikšanās ar vietējo kopienu, diskutēt par vislabāko risinājumu, jo pašmērķis nav ēkas pārdošana, bet gan attīstība.

Ne mazāk sāpīgs ir jautājums par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” stāvokli. Ēkai steidzami jāmaina jumts, iespējams, nepieciešami vērienīgāki pārbūves darbi. Šobrīd pašvaldībai līdzekļu, ko ieguldīt “Anniņās” nav. Risinājums ir projektu finansējuma piesaiste, un drīzumā tāds vārētu būt pieejams no Kultūras ministrijas administrētajām ES atbalsta programmām.

Gaujienieši sava pagasta centrā vēlētos izbūvētu gājēju celiņu, izbūvētas telpas skolas bēniņos, kā arī sapņo par ceļa posma Dārzciems-Igaunijas robeža sakārtošanu.

Pateicamies ikvienam par dalību un konstruktīvo sarunu! Nākamās tikšanās plānotas: