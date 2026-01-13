Abonē! E-avīze
Otrdiena, 13. janvāris
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
Prāta spēles atgriežas Alūksnē

08:41 13.01.2026

Sandra Apine

132

Janvārī Alūksne atkal kļūs par prāta meistarības starta punktu – 24. janvārī pulksten 12.00 Alūksnes novada Kultūras centrā notiks pirmā “Prāta Spēles” Vislatvijas erudīcijas čempionāta “Latvijas kauss 2026” spēle. Tajā aicināts piedalīties ikviens interesents. Dalība ir bez maksas.

Kā vēsta organizatori, erudīcijas turnīrs ir kļuvis par iemīļotu tradīciju. “Spēļu mērķis nav vienkārši pārbaudīt zināšanas – tās ir par jaunu atklājumu, prieku un prāta asināšanu, kad katrs komandas dalībnieks dod savu ieguldījumu ceļā uz mērķi. Šeit nav jābaidās no vārda “čempionāts”, jo tevi sagaida jautājumi ar dažādām grūtības pakāpēm. Tieši dažādība komandā bieži vien kļūst par uzvaras atslēgu. Un jā – pat bērni var būt atslēga uz pareizo atbildi,” tā spēļu organizatori. Kā zināms, “Prāta spēles” rūpēs par līdzpilsoņu smadzeņu treniņiem nodibinājuši brāļi Jānis un Edijs Zači, un tagad jau tās vērsušās plašumā, kļūstot par zīmolu vairākiem uzņēmumiem, kas organizē un vada izklaidējošas un izglītojošas erudīcijas komandu un individuālās spēles.

Jāatgādina, ka pagājušajā gadā titulu izcīnīja komanda “Kāda starpība?!”, kas finālā ar savu erudīciju pārspēja citus un izcīnīja ceļojošo kausu. Šogad kauss meklē jaunus saimniekus – varbūt tā būs kāda vietējā erudītu komanda? Svarīgi zināt, ka erudīcijas spēļu sezona norisināsies visa gada garumā dažādos Latvijas reģionos, noslēdzoties lielajā finālā, kas jau tradicionāli norisinās 18. novembrī. Organizatori aicina ņemt vērā, ka šis pasākums nav tikai par sacensību. Tas ir par kopā būšanu, izklaidi un iespēju mācīties ko jaunu.

