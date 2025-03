Portāls “Alūksniešiem.lv” – “Latvijas mediju valodas balvas” laureāts

“Latvijas mediju valodas balva 2024” laureātu, veicināšanas balvu, simpātiju balvas un mūža ieguldījuma balvas saņēmēji, tostarp portāla “Alūksniešiem.lv” redaktore Agita Bērziņa.

Foto: publicitātes, Sandra Apine

Piektdien, 28. martā mūzikas un drāmas telpā “OratoriO” norisinājās akcijas “Latvijas mediju valodas balva 2024” laureātu, veicināšanas balvu, simpātiju balvas un mūža ieguldījuma balvas saņēmēju apbalvošanas ceremonija, kuru rīkoja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) un Valsts valodas centrs (VVC).

Viens no balvas laureātiem ir arī interneta ziņu portāls “Alūksniešiem.lv”, saņemot simpātiju balvu par valsts valodas un demokrātijas uzturēšanu pierobežā, kuru portāla redaktorei Agitai Bērziņai pasniedza Kultūras ministres padomnieks mediju jautājumos Kārlis Dagilis. Viņš uzteica reģionālo mediju rūpes par latviešu valodas kvalitāti un spēju pasniegt kvalitatīvu saturu iedzīvotājiem reģionos ne tikai drukātā, bet arī elektroniskā formātā.

“Šī atzinība ir visas laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcijas kolēģu nopelns. Portāla uzdevums ir ne tikai aši vēstīt vietējiem iedzīvotājiem svarīgas ziņas, bet arī rūpēties par to, lai tās būtu labā latviešu valodā. Mēs cenšamies to darīt pēc labākās sirdsapziņas un no sirds pateicamies un priecājamies par šo atzinību!” svinīgajā ceremonijā teica portāla “Alūksniešiem.lv” redaktore Agita Bērziņa.

Viņa pateicās arī portāla lasītājiem par uzticību, iedvesmu un ieteikumiem arvien labāka satura veidošanā. Paldies portāla redaktorei par “rokas turēšanu uz labas latviešu valodas pulsa”!

Akcijas mērķis ir noteikt, izvērtēt un apbalvot elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumu vadītājus un veidotājus, kuri lieto pareizu un bagātu latviešu valodu, kā arī periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda. Akcija ir viens no pasākumiem, kurš veicina mediju un to auditorijas aktīvu iesaistīšanos valodas kultūrvides kopšanā.

“Latvijas mediju valodas balva” NEPLP un VVC sadarbībā norisinājās jau otro gadu pēc kārtas, un, pateicoties abu iestāžu kopīgajam darbam, akcija sasniegusi vēl plašākus mērogus. Par to liecina tas, ka šogad akcijai pieteikto dalībnieku skaits teju trīskāršojies, līdz ar to konkurence akcijas dalībnieku vidū bijusi sevišķi sīva. 2023. gadā tika iesniegti 76 pieteikumi, šogad –205 pieteikumi no skatītājiem, klausītājiem un lasītājiem, kā arī pašu mediju pārstāvjiem.

Balvas pretendentus vērtēja valodas un skatuves mākslas eksperti – valodnieces Dite Liepa un Aiga Veckalne, režisors, runas un vokālais pedagogs Edgars Kramiņš –, VVC eksperti, kā arī akcijas sadarbības partneri no Kultūras ministrijas, Latviešu valodas aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, Latvijas Raidorganizāciju apvienības, SIA “Tilde” un LU Sociālo zinātņu fakultātes.

Valsts valodas centra direktore Inese Muhka, sveicot ceremonijas viesus, sniedza ieskatu akcijas vēsturē un akcentēja tās lomu mediju vidē un plašākā sabiedrībā: “Šī ir diena, kad mēs godinām tos mediju profesionāļus, kuri ar savu darbu ne tikai informē un izglīto sabiedrību, bet arī rūpējas par mūsu valodas tīrību un bagātību. Liels prieks, ka akcijas kategorijas aizvien papildinās – tas liecina, ka esam daudzveidīgi un dažādi, vienlaikus vienoti savā mīlestībā un rūpēs par latviešu valodu.”

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš savā uzrunā uzsvēra latviešu valodas vērtību sabiedrībā un mediju lomu šīs vērtības sargāšanā un kopšanā: “Latviešu valoda ir mūsu sabiedrības pastāvēšanas pamats: bez latviešu valodas nebūs arī Latvijas un latviešu. Līdz ar to medijiem, kurus tādā vai citādā veidā patērē teju katrs Latvijas iedzīvotājs, ir milzīga loma latviešu valodas stiprināšanā, sargāšanā un attīstībā. Mediji un latviešu valoda ir mums visapkārt, un mūsu mērķis ir, lai latviešu valoda kļūtu aizvien stiprāka.”

Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna svinīgā uzrunā uzsvēra to, ka latviešu valoda ir viens no Latvijas valsts simboliem, kā arī ieskicēja mediju lomu ikdienā: “Mediji ir pirmie, ar ko ikdienā daudzi cilvēki sastopas, dzirdot latviešu valodu, piemēram, klausoties vai skatoties rīta raidījumus. Mediji ir tie, kas katru dienu ievada mūs valodas vidē, tāpēc baudīt skaistu un kvalitatīvu latviešu valodu medijos ir patiesa privilēģija”.

Šogad akcijā tika noteikti 12 laureāti sešās kategorijās, deviņi veicināšanas balvu ieguvēji, viens simpātiju balvas ieguvējs, un viens laureāts saņēma mūža ieguldījuma balvu.

Ziņu moderatoru kategorijā I pakāpi piešķīra Inesei Vaikulei, II pakāpi Jānim Gestem un III pakāpi – Tomam Bricim. Veicināšanas balvu ieguva Oskars Brasliņš.

Analītisko, pētniecisko, diskusiju, interviju raidījumu vadītāju kategorijā II pakāpi piešķīra Sandrai Kropai, III pakāpi – Inai Strazdiņai. Savukārt veicināšanas balva tika piešķirta Marionai Baltkalnei.

Kultūras, izklaides, sporta raidījumu vadītāju kategorijā II pakāpi piešķīra Ilzei Augustei, III pakāpi – Gitai Lancerei. Veicināšanas balvu šai kategorijā ieguva Toms Grēviņš.

Nacionālo un reģionālo laikrakstu kategorijā tika pasniegta veicināšanas balva laikrakstam “Kurzemnieks”.

Žurnālu kategorijā II pakāpi piešķīra interneta žurnālam “Telos.lv”, savukārt III pakāpi – žurnālam “GEO”. Veicināšanas balvas ieguva žurnāli “Būvinženieris” un “Mans Dārzs”.

Interneta ziņu portālu kategorijā veicināšanas balvu ieguva portāls “Tvnet.lv”.

Šogad akcijas rīkotāji sevišķi parūpējušies par medijiem, kas veido saturu bērniem un jauniešiem. Bērnu un jauniešu žurnālistikas kategorijā I pakāpi piešķīra žurnālam “Lielais Detektīvs” un III pakāpi – žurnālam “Avenīte”. Veicināšanas balva šai kategorijā tika pasniegta Lienei Sebrei.

Akcijas rīkotāji priecājas par Latgales mediju dalību akcijā un izkopto latgaliešu rakstu valodas lietojumu tajos. Latgales reģionālās žurnālistikas kategorijā II pakāpi piešķīra Ausmai Spruktei-Kozulei, savukārt veicināšanas balvu ieguva latgaliešu kultūras ziņu portāls “Lakuga.lv”.

Pirmoreiz akcijas vēsturē tika piešķirta mūža ieguldījuma balva, kuru saņēma Dzintra Matuzāle, ilggadējā Latvijas Radio redaktore, kas 55 gadu ilgumā rūpējusies par Radioteātri un mazākajiem radio klausītājiem. Viņas rūpīgi koptais latviešu valodas skanējums caur neskaitāmiem iestudējumiem un raidījumiem ir palīdzējis bērniem ne tikai iepazīt teātra burvību, bet arī attīstīt un bagātināt savu iztēli un valodu.

Kā jau sākotnēji minēts, akcijas sadarbības partneri savu simpātiju balvu piešķīra interneta ziņu portālam “Alūksniešiem.lv” par valsts valodas un demokrātijas uzturēšanu pierobežā.

Katrs no laureātiem saņēma īpaša dizaina balvu, kuru veidojis mākslinieks Arvīds Endziņš, atzinības rakstu, kā arī tiesības savā izdevumā, portālā vai raidījumā izmantot zīmolu “Laba valoda”. Turklāt SIA “Tilde”, “AI Academy”, LU “Open Minded”, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latviešu valodas aģentūra parūpējās par vērtīgām dāvanām akcijas laureātiem un veicināšanas balvu ieguvējiem.

NEPLP un VVC pasākumā pateicās visiem akcijas dalībniekiem un visiem, kas pieteica savus iemīļotos medijus un raidījumu vadītājus vērtēšanai akcijā.

45. mūzikas vidusskolas ansamblis pasākuma dalībniekiem bija sarūpējis skaistu sveicienu mūzikas valodā. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Jaunā Rīgas teātra aktieris Ritvars Toms Logins.

Foto: Sandra Apine