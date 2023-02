Popularizēs Jāzepa Vītola mūziku

ai popularizētu Jāzepa Vītola mūziku, Gaujienas mūzikas un mākslas skola arī šogad izsludinājusi vizuālās mākslas konkursu. 2023. gadā tā tēma ir “Latvju lauku serenāde”. Konkursā var piedalīties ikviens interesents – gan bērni no septiņu gadu vecuma, gan pieaugušie un arī dzīvesvietas ierobežojuma nav.

Konkursa uzdevums ir, klausoties Jāzepa Vītola kantāti “Latvju lauku serenāde”, gleznot dekoratīvu ainavu, kompozīcijā iekļaujot latvju rakstu elementu joslu. Tehnika – guaša, akrila vai tempera krāsas. “Šis skaņdarbs ir četru daļu svīta orķestrim: Maršs, Dziesma, Deja, Rotaļa. Svīta sarakstīta 1934.gadā un tā ir caurstrāvota ar tautas deju ritmiem, tautas melodiju ievijumiem, no kuriem izaug Jāzepa Vītola muzikālās kompozīcijas dziļi tautiskais skaņu raksts. Smagnējas un liriskas, pat skumjas noskaņas mijas ar bezbēdīgām, gaišām epizodēm un rotaļīgu noskaņojumu,” stāsta Gaujienas mūzikas un mākslas skolas direktore Ilze Dāve. Konkursam darbi jāiesūta līdz 15. jūnijam. Darbiem jābūt A3 formātā, tie uz Gaujienu jāsūta nesalocīti.

Apbalvos septembrī

Darbus vērtēs žūrijas komisija, kurā iekļauti profesionāli mākslinieki, pārstāvji no Gaujienas mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas”, savukārt pieaugušo grupas dalībnieku darbus vērtē bērnu žūrija. Konkursa rezultātus publicēs mājas lapā “Vitoleni.lv” līdz 15. jūlijam. Izstādes atklāšana notiks Gaujienas Vītolsvētku laikā 29. jūlijā Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz uzvarētāju apbalvošana būs 8. septembrī, nevis Vītolsvētku laikā. “Lielākoties konkursā piedalās skolēni, skolotāju rosināti. Diemžēl rīkojot apbalvošanu vasarā, bērni par to informāciju nesaņem. Gan skolēni, gan skolotāji ir brīvlaikā. Ceram to mainīt. Vienu gadu pamēģināsim un tad vērtēsim, vai izvēle bija pareiza,” saka I. Dāve.

Dalīsies zināšanās

Skolēnu pavasara brīvlaikā Gaujienas mūzikas un mākslas pedagogi iecerējuši Smiltenes novada vizuālās mākslas skolotājiem noorganizēt pieredzes apmaiņas semināru. “Nereti izsludinot vizuālās mākslas konkursu un izziņojot darbu tehniku, saņemam jautājumus, ko tas īsti nozīmē. Lai kuplinātu konkursa dalībnieku pulku, kopā ar vizuālās mākslas skolotājiem apgūsim šī gada tehniku. Ne tikai runāsim, bet praktiski darbosimies. Mācības un semināri mākslas pedagogiem ir, bet pietrūkst tieši iespējas praktiski darboties. Pēc tam skolotāji iegūtās zināšanas varēs izmantot, ieinteresējot bērnus piedalīties šajā konkursā,” stāsta skolotāja Dace Lazdiņa.

Konkursu organizē Gaujienas mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju “Anniņas”, Gaujienas pagasta pārvaldi un biedrību “Vītolēni”. Pērn tam iesniedza 259 darbus.