Ceturtdiena, 9. oktobris
Policija paziņojumus “WhatsApp” nesūta

20:40 08.10.2025

Sandra Apine

Saziņas vietnē WhatsApp, tostarp alūksniešu vidū,izplatījusies informācija par it kā policijas vārdā izplatītu lūgumu dalīties ar informāciju par jaunu krāpšanas shēmu. 

“Vēršam uzmanību, ka Valsts policija iedzīvotāju informēšanai izmanto savas oficiālās saziņas vietnes un nav izsūtījuši šādas īsziņas. Vienlaicīgi informējam, ka Valsts policijā nav saņemti iedzīvotāju iesniegumi par šo krāpšanas veidu,” jautāta par īsziņām, portālam skaidro Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

Arī informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT brīdina, ka šodien saziņas lietotnē WhatsApp masveidā izplatās attēlā redzamā viltus ķēdes vēstule. “Aicinām iedzīvotājus to tālāk neizplatīt! Par līdzīgām ķēdes vēstulēm esam periodiski ziņojuši arī iepriekš, kā arī atgādinām iedzīvotājiem izmantot tikai uzticamus un oficiālus informācijas avotus,” teikts CERT paziņojumā.

Savukārt Valsts policijas pārstāve aicina iedzīvotājus aktīvi informēt savus tuvos un paziņas par krāpšanas shēmām, kas minētas mājaslapā: www.vp.gov.lv/lv/popularakie-krapsanas-veidi. Un tie ir, piemēram, zvans no “bankas” vai “brokera”, viltus investīciju platformas, krāpšanas, izliekoties par tuviniekiem un daudzas citas.

