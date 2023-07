Policija pārbauda 10 peldlīdzekļus

Svētdien, 16. jūlijā, Valsts policija veica ūdens satiksmes uzraudzību Alūksnes ezerā. Kontroles laikā pastiprināta uzmanība pievērsta tam, kā tiek ievērotas noteiktās prasības, piedaloties ūdens satiksmē. Ņemot vērā satraucošās tendences attiecībā uz atpūtu pie ūdeņiem, īpaša uzmanība pievērsta tieši drošības aprīkojumam – glābšanas vestēm, to lietošanas prasību ievērošanai, piedaloties ūdens satiksmē.

“Veicot ūdens satiksmes uzraudzību Alūksnes ezerā, kopā pārbaudīti 10 peldlīdzekļi, to vadītāji un pasažieri – divi ūdens motocikli, četras motorlaivas ar jaudu, kas lielāka par 3,7 kilovatiem (5 zirgspēki) un kuru vadīšanai attiecīgi nepieciešamas atpūtas kuģu vadīšanas tiesības, kā arī četras laivas ar dzinēja jaudu, kas mazāka par 3,7 kilovatiem, līdz ar to nav nepieciešamas vadīšanas tiesības,” laikrakstu informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieka vietnieks Jānis Lūks. Papildus tam, personas, kuras atradās krastā pie ūdens motocikla, arī informētas un brīdinātas par to, ka, lai piedalītos ūdens satiksmē ar ūdens motociklu, personai jābūt atbilstošām vadīšanas tiesībām.

Viss kārtībā – tikai trīs gadījumos

“No visiem pārbaudītajiem peldlīdzekļu vadītājiem un pasažieriem tikai trīs gadījumos viss bija kārtībā. Visbiežāk fiksētie pārkāpumi bija saistīti ar drošības vestu lietošanu. Proti, to skaits neatbilda pasažieru skaitam uz peldlīdzekļiem, divos gadījumos nebija vispār klāt, kā arī trīs gadījumos bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, atrodoties uz peldlīdzekļa, nebija uzvilkta glābšanas veste, kā to paredz “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”,” skaidro J. Lūks. Ūdens satiksmes uzraudzību Alūksnes ezerā šajā sezonā policija veic pirmo reizi, tādēļ šoreiz pārkāpumi pārtraukti, novērsti un peldlīdzekļu vadītājiem izteikti mutvārdu aizrādījumi, bet vienlaicīgi tie brīdināti, ka atkārtoti par šādiem pārkāpumiem sauks pie administratīvās atbildības.

Atbildīgs vadītājs

Valsts policija aicina, piedaloties ūdens satiksmē ar jebkādiem peldlīdzekļiem, pirmkārt, padomāt par savu drošību – un šeit viens no galvenajiem ir drošības vestes. Saskaņā ar noteikumiem drošības vestu skaitam jāatbilst pasažieru skaitam uz peldlīdzekļiem un, kā jau minēts iepriekš, pasažieriem, kuri jaunāki par 12 gadiem, jābūt ietērptiem atbilstoša izmēra glābšanas vestē. J. Lūks norāda, ka par aprīkojumu uz peldlīdzekļa, kā arī pasažieru drošību atbildīgs ir kuģošanas līdzekļa vadītājs.

UZZIŅAI

Galvenās prasības ūdens motociklu vadītājiem:

● Ūdens motociklam jābūt reģistrētam Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

● Ūdens motocikla vadītājam jābūt atpūtas kuģa vadīšanas tiesībām.

● Ūdens motocikla vadītāja pienākums ir izvēlēties tādu kuģošanas ātrumu, lai tas būtu drošs un neapdraudētu citus ūdens satiksmes dalībniekus.

● Aizliegts peldvietu tuvumā pārsniegt minimālo braukšanas ātrumu un apdraudēt peldētājus (minimālais ātrums noteikumu izpratnē – ir mazākais ātrums, ar kuru kuģošanas līdzeklis saglabā vadību esošajos apstākļos).

● Personai, pārvietojoties ar ūdensmotociklu, ir jābūt ietērptai glābšanas vestē.

● Aizliegts vadīt ūdens motociklu alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē (alkohola koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,5 promiles).