Policija bezspēcīga, iesaka vērsties tiesā

Iepriekšējā numurā publikācijā “Žizelis vai Semjons?” stāstījām par notikumu ar kaķi, kam līdzpārdzīvo daudzi dzīvnieku draugi un gaida atrisinājumu. Īsumā - pirms gada ģimenei pazudis runcis Žizelis, ko šovasar tā atpazīst kā pie kaimiņienes mītošo kaķi, taču “jaunā” īpašniece apgalvo, ka tas ir viņas mājdzīvnieks un atdot negrasās. Konfliktā iesaistīta arī policija, kura skaidro notikumu, situāciju komentēt lūdzām arī advokātam.“6. jūnijā policija saņēma iesniegumu no personas, par to, ka Alūksnē, Helēnas ielā, sieviete ir ieraudzījusi uz kaimiņu balkona savu, pirms gada, pazudušo kaķi, kuru kaimiņiene neuzrāda un neatgriež. Veicām pārbaudi, kuras laikā policijas darbinieks paņēma paskaidrojumu no pārbaudāmās personas. Rezultātā pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu,” notikušo īsi komentē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārstāve Ieva Ploriņa. Jautāta, vai likums šajā situācijā neparedz dziļāku situācijas izpēti, policijas pārstāve skaidro, ka likumsargi šajā ziņā neko vairāk nevar iesākt, jo dzīvnieka piederību nosaka reģistrācija. Jautāta, ko cilvēkam, kas nonāk šādā situācijā, darīt tālāk, policijas pārstāve iesaka – jāvēršas tiesā. “Ņemot vērā to, ka kaķis nav čipēts un reģistrēts, jo likums to obligāti nenosaka, iesniedzējai izskaidroja, ka par kaķa piederību jeb īpašumtiesību, ir tiesības vērsties tiesā un risināt strīdu Civilprocesa likuma kārtībā,” stāsta I. Ploriņa. Izrādās, nav iespējama arī nekāda konfrontācija, ja persona to nevēlas. “Jā, policija arī iesaka konfliktu risināt savstarpēji satiekoties un izrunājot šo situāciju, taču, ja viena no pusēm to nevēlas, policijai nav pienākums piespiedu kārtā cilvēkus savest kopā un likt risināt šo konfliktu vai pieprasīt uzrādīt kaķi, kurš, iespējams, ir līdzīgs pirms gada pazudušajam kaķim,” skaidro policijas pārstāve.