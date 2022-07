Plūdi rada 229 tūkstošu eiro zaudējumus

Spēcīgās lietavas jūnijā Alūksnes novada infrastruktūrai radījušas 229 061 eiro zaudējumus. Nodarīti ievērojami zaudējumi pašvaldības ceļiem Malienas, Jaunalūksnes, Jaunannas, Mālupes, Annas, Zeltiņu un Alsviķu pagastos.

Alūksnes novada pašvaldība gatavo dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai pieprasītu līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas ir 70 % no kopējiem izdevumiem. Savukārt pašvaldība nodrošinās pašvaldības līdzfinansējumu 68 719 eiro kas ir 30 % no radīto zaudējumu apmēra. Līdzfinansējumu pašvaldības autoceļu atjaunošanai 68 719 eiro izdalīs no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.

Vai varēja novērst?

Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē, lemjot par finansējuma apmēru, deputāts Verners Kalējs vērsa uzmanību uz to, ka trīs dienas pirms spēcīgajām lietavām, valsts mērogā bija izsludināts sarkanais brīdinājums. “Bija jābūt gataviem un jāveic attiecīgi pasākumi. Daudzas šīs nebūšanas bija iespējams novērst. Ja ceļam nav noplūdes, regulāri netiek tīrītas caurtekas, attīrīti grāvji, nogrieztas nomales, tad tā arī bija jānotiek. Vairāki Zeltiņu iedzīvotāji ir sasutuši par to, ka netika atvērtas slūžas. Tad posts būtu mazāks. Tilta atjaunošana izmaksās dārgi. Par to kādam būtu jāatbild. Vai pagastos nav atbildīgā par ceļiem?” teica V. Kalējs. Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate papildināja deputāta teikto, aicinot atbildīgos darbiniekus pagastos par ceļu uzturēšanu, turpmāk regulāri pievērst papildus uzmanību ceļu uzturēšanai, tostarp caurteku tīrīšanai. Viņa rosināja to darīt vairāk, kā tas darīts līdz šim.

“Saprotu, ka katra pagasta pārvalde atbild par savu teritoriju, bet arī novadā ir ļoti daudz speciālistu. Piemēram, izziņojot trauksmi, varēja brīdināt darbiniekus pagastos. Būti ļoti labi, ja izstrādātu noteikumus, kad slūžas jāatver un kad nē. Ja nu tomēr slūžu vēršanas laikā ar darbinieku kas notiktu, kurš atbildētu? Novadā ir speciālisti, kuri var šādus noteikumus izstrādāt, to vajadzētu darīt. Ne vienmēr pārvalžu vadītāji var visu paredzēt,” teica deputāts Laimonis Sīpols.

Kad veiks garantijas remontu?

Diskutējot par ceļiem un to stāvokli, V. Kalējs interesējās, kāda ir situācija ar autoceļa “Alūksne – Lucka” posmu no Alūksnes līdz Māriņkalnam, kur pagājušajā gadā seguma atjaunošanas darbi veikti nekvalitatīvi un uzbērtās šķembas neturējās. Uzdots būvuzņēmējam veikt garantijas remontdarbus (labot virsmas apstrādi). Tomēr darbi ceļa posmā tā arī nenotiek. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norādīja, ka ceļš nav pašvaldības, bet valsts. “Latvijas Valsts ceļiem” pašvaldība vairākkārtīgi lūgusi pēc iespējas ātrāk novērst ne visai veiksmīgā remonta nepilnības. Pašvaldība saņēmusi atbildi, ka to šogad izdarīs, visticamākais, vasaras otrajā pusē. Pagaidām darbi ceļa posmā nenotiek.