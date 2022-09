Pleskavas ielas nosaukums Alūksnē nomainīts – turpmāk Kolberģa iela 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 25. augustā pieņemto lēmumu Pleskavas ielai, Alūksnē, nosaukums ir mainīts uz Kolberģa iela. Pašvaldības domes pieņemtais lēmums 1. septembrī publicēts portālā www.likumi.lv. Ielas nosaukums Valsts Zemes dienesta Adrešu reģistrā ir nomainīts.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka jautājumu par Pleskavas ielas maiņu domes deputāti lēma pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Ielas nosaukuma maiņu vienbalsīgi atbalstīja visi 13 sēdē klātesošie deputāti.

Kā jau pašvaldība ir informējusi, Valsts valodas centrs (VVC) Pleskavas ielas nosaukumu atzina par neatbilstošuvietvārdu informācijas noteikumu prasībām attiecībā uz oficiālo vietvārdu, jo tas neiekļaujas latviskajā kultūrvidē, nesekmē tās vērtību saglabāšanu un attīstību, kā arī neatbilst Latvijas vēstures tradīcijām. VVC pašvaldībai ieteica normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt Pleskavas ielas nosaukuma maiņu, par jauno nosaukumu izvēloties kādu no šiem variantiem – Jaunalūksnes iela, Kolberģa iela vaiMārkalnes iela, kas atbilst hodonīmu (ielu un ceļu nosaukumu) veidošanas pamatprincipam latviešu valodā – nosaukt ielu pēc tuvākas vai tālākas apdzīvotas vietas, uz kuru tā ved.

Lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par Pleskavas ielas nosaukuma maiņu, pašvaldība no 15. līdz 29. jūlijam organizēja iedzīvotāju aptauju. 68% aptaujas dalībnieku izteikuši viedokli, ka Pleskavas ielai jāmaina nosaukums. No VVC ieteiktajiem jaunajiem ielas nosaukuma variantiem 47,7% respondentu atbalstīja nosaukumu Kolberģa iela, par variantu Jaunalūksnes iela balsoja 27,8% respondentu, bet jaunā nosaukuma variantu Mārkalnes iela atbalstīja 24,5% respondentu. Līdz ar to pašvaldības dome pieņēma lēmumu Pleskavas ielai, Alūksnē, mainīt nosaukumu uz – Kolberģa iela.

Sakarā ar ielas nosaukuma maiņu ir mainītas adreses zemes vienībām, ēkām un telpu grupām un piešķirtas jaunas adreses zemes vienībām, kam tās nav bijis. Par pieņemto lēmumu pašvaldība ir nosūtījusi informatīvu vēstuli zemju īpašniekiem. Iedzīvotājus, kuriem līdz ar ielas nosaukuma maiņu mainās deklarētās dzīvesvietas adrese, pašvaldība pārdeklarēs automātiski. Juridiskām personām, kam mainās juridiskā adrese, jāvēršas ar iesniegumu Uzņēmumu reģistrā, un uz pašvaldības lēmuma pamata juridiskās adreses maiņa ir bezmaksas pakalpojums. Nekustamo īpašumu īpašniekiem, lai nomainītu Zemesgrāmatā īpašuma nosaukumu/adresi, jāvēršas ar iesniegumu Zemesgrāmatā (Vidzemes rajona tiesā), tas ir bezmaksas pakalpojums. Ja īpašnieks vēlēsies saņemt arī jaunu Zemesgrāmatu apliecību, tad tas būs maksas pakalpojums (8 eiro).