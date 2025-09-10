Pļaujas svētkos būs daudz jaunumu

13. septembrī Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta” tradicionālais pasākums “Pļaujas svētki Ottesmuižā”, kur notiks seno darbu darīšana, dziedāšana, dejošana un andelēšanās!
Šogad “Pļaujas svētkus Ottesmuižā”, paralēli lauku sētas darbiem, apvij koka tēma. Pie mums ciemosies koka apstrādes meistari un citu amatu pratēji.
Plkst. 11.00 svētkus atklās tautas muzikanti “Ziemeļmala”, Gulbenes novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Apinītis”, pasākumu vadīs un muzicēs Gunārs Plukšs.
No plkst. 11.30 darbu darīšana ar iespēju izzināt un piedalīties. Valtis Krauklis, Andrejs un Ivo Caukas, Arnis Palms un Jānis Fedčenko labību kuls ar spriguļiem, bet Oskars Šķenders ar vīriem darbinās kuļmašīnu, kā arī 1930-tajos gados ražoto traktoru “Universal-2”. Kopā ar vēsturnieku Kārli Fogeli tiks darināti klūgu murdi, skalu grozu gatavošanu ierādīs Pēteris Ločmelis, klūgu grozu – Aivars Siņavskis, trauku izgatavošanu no bērzu tāsīm – Kaspars un Madara Zvirbuļi, karošu grebšanu – Laimonis Lapsa, ādas apstrādi – Andris Ločmelis. Koka izstrādājumu virpošanu ar muzeja krājumā esošo virpu demonstrēs virpošanas entuziasts Emīls Ozoliņš. Koku vilnas meistars Ritvars Točs pārsteigs ar vilnu, kas iegūta no kokiem, krūmiem, augiem, to mazgās, sukās, apstrādās un pārvērtīs šķiedrā turpmākai izmantošanai veselību stiprinošos izstrādājumos un apģērbos. Ikvienam būs iespēja izgatavot arī savu bišu vaska sveci, ko piedāvās z/s “Jaungrēveles”. Medus sviešanu ierādīs Strakšu ģimene. Kopā ar Medņevas etnogrāfisko ansambli notiks kāpostu ēvelēšana un skābēšana, kartupeļu rīvēšana, stērķeles gatavošana. Piena separēšanu ar muzeja krājumā jauniegūto separatoru demonstrēs šī separatora bijusī īpašniece Regīna Pura. Norisināsies Harija Stradiņa un Artas Bērziņas meistarklase “Skaida un tukšums”, lauku sētā darbosies keramiķis Uģis Puzulis, Mālupes rokdarbu pulciņš “Anneles”, “Brīvbode”, TLMS “Kalme”, TLMS “Sagša”, keramiķe Laimdota Kliesmete. Izmēģināt graudu malšanu ar senajām rokas dzirnavām aicinās Dace Riņķe, bet smēdē izkalt naglu – kalējs Laimonis Bāliņš. Alūksnes novadu mazpulki piedāvās iegādāties pašu audzētus dārzeņus un citus labumus. Radošās darbnīcas, skolēnu rokdarbus un dārzeņus būs sarūpējuši arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības skolēni un skolotāji. Uz ugunskura tiks vārīta zupa. Mazajiem apmeklētājiem būs iespēja vizināties ar poniju. Muzeja izstāžu zālē apskatāma Harija Stradiņa un Artas Bērziņas izstāde “SaPlūsma” un Līgsmas Ķirpes rotu izstāde.
Plkst. 12.40 keramiķis Kristaps Braslis aicinās uz cepļa atvēršanu.
Plkst. 13.00 allaž gaidītais umurkumurs – veiklākajiem apmeklētājiem dāvanas!
Plkst. 13.30 muzicēs Mazsalacas Kultūras centra tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” un tautas muzikanti “Ziemeļmala” no Limbažiem.
Plkst. 14.00 pie ēkas “Laidars” Staiceles kultūras nama amatierteātris “Fabrika”, izrāde “Kastings septiņiem rūķīšiem”.
Visu svētku laiku, no plkst. 11.00 līdz 16.00, darbosies kupls mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
Viena no muzeja pamatfunkcijām ir tā krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana. Muzejs krājums katru gadu tiek papildināts ar vērtīgiem priekšmetiem un laikmeta liecībām. Priekšmeti muzejā krājumā nonāk dāvinājuma veidā, šogad tie ir nepilni 300 priekšmeti, visas kolekciju grupas.
Pateicoties Gāteru un Vēršu dzimtas pārstāvēm, krājums bagātināts ar fotogrāfijām, kas sniedz ieskatu Kalncempju skolas vēsturē un novadnieka, valodnieka, ārsta, literatūrzinātnieka Alfrēda Gātera dzīves gaitās, dāvinājuma saņemta arī gleznotāja, skolotāja Jūlija Krastiņa glezna. Ievērojami papildināta tekstiliju kolekcija (dvieļi, galdauti, sedziņas, apģērbi), rokdarbu autori – Johanna un Alfrēds Gāteri, Amālija Melnbrence, Emma un Gita Stojašas, Ieva Grieta Puriņa. Daļa no darbiem bija skatāma šī gada vasarā, krājuma izstādē “Visur tikai rozes zied..”. Ar daudzveidīgiem priekšmetiem papildināta darba un sadzīves priekšmetu kolekcija – trauki, eglīšu rotājumi, apgaismošanas piederumi un citi. Īpašs prieks par piena separatoru “Volga-51” pilnā komplektācijā, kurš agrāk lietots Annas pagasta “Misiķu” mājās, vēlāk Strautiņos. Šogad Pļaujas svētkos piena separēšanu ierādīs separatora dāvinātāja. Kalncempju pagasta vēstures pētniecībā nozīmīgs būs Līču ģimenes pēcteča dāvinājums – Kalncempju pagasta pārvaldes izejošo dokumentu reģistrs no 1902. gada 31. janvāra.
Muzejs izsaka pateicību visiem, kuri savus priekšmetus ir nodevuši Viktora Ķirpa Ates muzeja ‘’Vidzemes lauku sēta’’ muzeja krājuma papildināšanai.
