Plāno veikt izmaiņas Alūksnes slimnīcas darbā

Veselības ministrijas slimnīcu reformu plānā iezīmējas traumatoloģijas un ķirurģijas profilu, kā arī dzemdību palīdzības likvidēšana atsevišķās reģionu slimnīcās. Starp tām izmaiņas paredzētas arī Alūksnes slimnīcā, pārejot no traumatoloģijas profila diennakts nodrošināšanas uz dienas stacionāru.

No diennakts uz dienas

Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka Veselības ministrijas rīkotajā preses konferencē norāda, ka iestādēs, kur ir mazs traumatoloģijas gultu noslogojums un ārstniecības personāls nav pietiekamā apjomā, no traumatoloģijas diennakts profila plānots pāriet uz dienas stacionāru. Līdz ar to arī Alūksnes slimnīca ir viena starp tām trīs rajonu slimnīcām, kurā plānots pāriet uz traumatoloģijas profila nodrošināšanu dienas stacionārā. Nepieciešamības gadījumā pacientus no Alūksnes slimnīcas plānots novirzīt uz Valmieru.

Dzemdību palīdzībā izmaiņas gaidāmas Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā, kuru pakalpojumus arī mēdz izmantot alūksnietes, novirzot pacientes attiecīgi uz Madonas vai Rēzeknes slimnīcām. Paralēli visās slimnīcās plānots stiprināt Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas, kur arī grūtniecēm vajadzības gadījumā būtu iespējams sniegt pirmo neatliekamo palīdzību.

Slimnīca neizpratnē

“Jā, Veselības ministrijas plānotās pārmaiņas, iespējams, skars arī mūsu slimnīcu. Tas nozīmē, ka pacientiem ar gūtām traumām nepieciešamības gadījumā būs jābrauc uz citu medicīnas iestādi vairāk nekā 100 kilometru attālumā. Pašlaik Alūksnes slimnīca traumatoloģijas profilā palīdzību sniedz aptuveni 2500 pacientiem gadā. Neatliekamās palīdzības saņemšanai ar gūtajām traumām Alūksnes slimnīcas Uzņemšanas nodaļā vēršas apmēram 40 procenti no visiem iestādes pacientiem, kas ir ievērojams skaits,” laikrakstam atklāj SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa.

Viņa ir neizpratnē arī par to, ka veselības ministre Līga Meņģelsone norādījusi, ka Dzemdību nodaļas atstātas visās līdzšinējās slimnīcās, jo tajās, kā viņa saka, vidējais pacientu skaits ir apmēram 200 gadā. “Kas ir šis skaitlis, salīdzinot ar to, cik mēs sniedzam palīdzību traumatoloģijas jomā! Dzemdību nodaļās palīdzību saņem sievietes reproduktīvajā vecumā, bet traumām ir pakļauti visi cilvēki visās vecuma grupās, sākot no zīdaiņiem,” uzsver M. Kauliņa un aicina iedzīvotājus reaģēt uz Veselības ministrijas plānotajām reformām.

Sabiedrība protestē

Redakcijas rīcībā ir informācija, ka Veselības ministrijas iecerēm attiecībā uz traumatoloģijas profilu Alūksnes slimnīcā jau iebildušas vairākas novada iedzīvotāju grupas. Valsts prezidenta kancelejai, Saeimas priekšsēdētājam un veselības ministrei protesta vēstuli 282 alūksniešu vārdā nosūtījis arī Alūksnes Invalīdu biedrības priekšsēdētājs Edvīns Svars, norādot, ka biedrības biedru vairākums ir maznodrošinātie iedzīvotāji, kuri nevar atļauties medicīnisko palīdzību doties meklēt vairākus simtus kilometru tālu projām no mājām.

Citas nodaļas saglabās

“Šie jautājumi saistās ar papildu personāla noslogojumu un papildu finansējumu, bet lielākās bažas ir par to, ka jebkurš papildus ārstētais pacients slimnīcām rada diezgan lielus zaudējumus, jo tarifs neatbilst faktiskajām izmaksām. Tā starpība uz vienu pacientu ir aptuveni 900 eiro,” skaidro Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs.

Viņš uzskata, ka slimnīcu tīkla izmaiņu jautājumos ir jāiesaista Latvijas Pašvaldību savienība, jo nākotnē Veselības ministrija plānojot veidot slimnīcu apvienības, kurās, piemēram, slimnīcas sadarbotos ar lielāko reģionu slimnīcām un otrādi.

Traumatoloģijas un ortopēdijas profilu turpmāk paredzēts nodrošināt augstākā – ceturtā un piektā – līmeņa slimnīcās, kā arī atbilstoši ģeogrāfiskajai lokalizācijai Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Līdz tam profilu nodrošinās arī Madonas slimnīca, par ko tiks tālāk lemts, kad Jēkabpils reģionālā slimnīca spēs nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus profila īstenošanai.

Ginekoloģijas profilu plānots saglabāt visās slimnīcās, kas nodrošina grūtnieču un dzemdību aprūpi. Ņemot vērā demogrāfijas tendences un sabiedrības novecošanos, internās medicīnas profilu plānots saglabāt visa līmeņa slimnīcās.

Tāpat plānotās izmaiņas paredz saglabāt pediatrijas profilu visās otrā līdz piektā līmeņa slimnīcās, kuras var nodrošināt izvirzītās prasības un kvalitātes kritērijus, informēja preses konferencē.

Minētās izmaiņas Veselības ministrija plāno ar nākamā gada 1. aprīli.